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Anadolu Efes, Büyükçekmece'ye 91-89'la Geçildi!

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece Basketbol'a 91-89 yenildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 21:25
Anadolu Efes, Büyükçekmece'ye 91-89'la Geçildi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Şok Sonuç

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında, Anadolu Efes, Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, ev sahibi ekibin 91-89 galibiyeti ile sonuçlandı.

Çekişmeli Bir Mücadele

Maçın başlama düdüğünden itibaren, Onvo Büyükçekmece üstünlüğü ele aldı ve ilk çeyreği 23-18'lik skorla tamamladı. İkinci periyotta, skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirse de, devre arası Onvo Büyükçekmece'nin 42-41’lik üstünlüğü ile geçildi.

Üçüncü çeyreği 66-65 önde tamamlayan Anadolu Efes, son periyota iyi bir başlangıç yaptı ve 35. dakikada farkı 12 sayıya (70-82) çıkararak avantaj sağladı. Ancak, Anadolu Efes, rakibinin geri dönüşünü önleyemeyerek, 91-89'luk mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın Yıldızları

Onvo Büyükçekmece Basketbol'da, maçın en skoreri Franke 24 sayıyla daha önceki haftalardaki performansını sürdürüken, Starks 17 sayıyla takıma önemli katkıda bulundu. Anadolu Efes ise Ercan 21 ve Larkin 19 sayılık performanslarıyla mücadele etti, fakat bu çabalar mağlubiyeti engelleyemedi.

Sonuçlar ve Durum

Bu sonuçla, Onvo Büyükçekmece Basketbol, ligdeki 5. galibiyetini alırken, Anadolu Efes 4. kez sahadan mağlup ayrıldı.

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