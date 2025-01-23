Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan'ı 110-66 Mağlup Etti

Anadolu Efes-Farklı Galibiyet

THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı sahasında 110-66 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Anadolu Efes'in başantrenörü Luca Banchi, takımının ciddiyetinden memnun kaldığını ancak bu galibiyetin sadece ilk adım olduğunu vurguladı.

Banchi'den Açıklamalar

Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen maçın ardından basın mensuplarına konuşan Banchi, rakipleri karşısında gösterdikleri iyi performansı dikkat çekerek, "Herkes iyi efor sarf etti. Oyun içindeki ruhu beğendim. Sahada sert, hücumda keskindik. Savunmamızdan hücum için güç aldık. Boyalı alanı koruduk, faullerimizi doğru yerde yaptık ve kalitemizi gösterdik," dedi.

Banchi, EA7 Emporio Armani Milan’ın sakat oyuncularının varlığına da dikkat çekerek, "Rakibimiz, gününde değildi. Bu tip durumlar tehlikeli olabiliyor. Çok iyi hücumcuları vardı," ifadelerini kullandı. Daha sonra takımın performansı hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Bugünkü ciddiyetten memnunum ama bu daha ilk adımımız."

Perry Dozier’in Performansı

Banchi, Perry Dozier'in performansına da dikkat çekerek, "Darius Thompson ile bugün çok iyi oynadı. Takımın daha kolektif olmasını sağladılar. Oyundaki tonumuzu iyi belirlediler. Her gece bu tarz performanslar olmayabilir ama ben bu performansı ondan bekliyorum," dedi. Ayrıca, takım arkadaşları ve teknik ekiple olan iletişiminden de memnun olduğunu ifade etti.

EA7 Emporio Armani Milan'ın Durumu

EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Ettore Messina ise takımının düşük özgüveninden bahsetti. "Anadolu Efes’i tebrik ediyorum, bugün çok iyilerdi ve iyi sayılar buldular. Maalesef sakatlıklar dolayısıyla acı çekiyoruz. Takım bu konuda kendini iyi hissetmiyor," dedi. 2 hafta önce Maccabi’yi yenen ancak şu an kendine güvenmeyen bir takım olduklarını belirten Messina, "Kareem Abdul-Jabbar gibi biri gelip bizi kurtarmayacak. Mücadele etmeye devam edeceğiz," şeklinde konuştu.