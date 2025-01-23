DOLAR
35,63 0,04%
EURO
37,2 -0,21%
ALTIN
3.153,17 0,14%
BITCOIN
3.722.799,16 -0,12%

Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan'ı Farklı Geçti: 110-66

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 23. haftasında EA7 Emporio Armani Milan'ı 110-66 yenerek 5 maçlık seriye son verdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 22:35
Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan'ı Farklı Geçti: 110-66

Bir Galibiyet Daha!

Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 23. haftasında Anadolu Efes, sahasında İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan’ı 110-66 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Böylece lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'ndeki 5 maçlık mağlubiyet serisine son vererek, başantrenör Luca Banchi yönetiminde organizasyondaki ilk galibiyetini kutladı.

İlk Periyotta Hızlı Başlangıç

Karşılaşmaya Ercan Osmani’nin basketiyle hızlı başlayan Anadolu Efes, 5. dakikada Larkin'in serbest atışından bulduğu sayıyla 7-0'lık bir seri yakaladı. Beaubois’nın etkili oyunuyla farkı açan lacivert-beyazlılar, etkili savunmaları sayesinde rakibinin sayı bulmasını zorlaştırdı ve ilk periyodu 24-9 önde kapattı.

İkinci Periyotta Fark Açılmaya Devam Ediyor

İkinci periyotta hücumdaki başarılı performansını sürdüren ev sahibi ekip, 12. dakikada Dozier'in üç sayılık basketiyle farkı 21 sayıya çıkardı: 32-11. Dış atışlardaki isabetleri ve Oturu'nun pota altı basketleriyle rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, soyunma odasına 56-31 önde gitti.

Taraftar Desteğiyle Farkı Açtı

İkinci yarıda taraftarının da desteğiyle güçlenen Anadolu Efes, 23. dakikada Larkin'in üç sayılık basketiyle farkı 30 sayıya yükseltti: 65-35. Konuk ekip Leday ile boyalı alanda sayılar bulmaya çalışsa da, lacivert-beyazlılar çizgi gerisinden bulduğu basketlerle farkı açmayı sürdürdü ve 29. dakikada Nwora'nın iki sayılık basketiyle farkı 45 sayıya çıkardı: 84-39. Etkili oyununu devam ettiren Anadolu Efes, son çeyreğe 87-48 önde girdi.

Karşılaşma Nihayetinde Anadolu Efes’in Zaferiyle Sonuçlandı

Son periyotta da etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, karşılaşmayı 110-66'lık skorla kazanarak moral buldu.

Maç öncesinde, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenler anısına saygı duruşu yapıldığı belirtildi. Ayrıca, Shane Larkin, üçüncü periyodun başlarında rakibiyle girdiği ribaunt mücadelesinde sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe, Tur Şansını Son Maça Bıraktı: Olimpik Lyon ile 0-0 Berabere Kaldı
2
Türkiye, Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
3
Şöhretler Maçı: Trabzonspor ve Mersin İdman Yurdu Eski Futbolcuları Bir Araya Geldi
4
Metin Öztürk: Galatasaray Yasa Dışı Bahis Olaylarının Dışındadır
5
PFDK, 6 Süper Lig Kulübüne Para Cezası Verdi
6
Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan'ı 110-66 Mağlup Etti
7
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile Berabere Kaldı

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık