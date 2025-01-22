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Anadolu Efes, EA7 Milan ile THY Avrupa Ligi'nde Zorlu Maçta Karşılaşacak

Anadolu Efes, 23. hafta mücadelesinde yarın EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak. Maç saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde başlayacak.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 09:58
Anadolu Efes, EA7 Milan ile THY Avrupa Ligi'nde Zorlu Maçta Karşılaşacak

Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan'ı Ağırlıyor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 23. haftasında yarın İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan ile karşılaşacak. Maç, saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde şu ana dek oynadığı 22 maçta 10 galibiyet ve 12 mağlubiyet alarak averajla 14. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan'ı yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Öte yandan, EA7 Emporio Armani Milan ise 12 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile averajla 9. sırada kendine yer buldu.

859. Randevu

Anadolu Efes, bu zorlu karşılaşmada Avrupa kupalarında 859. maçına çıkacak. Bugüne kadar oynadığı 858 karşılaşmada 482 galibiyet ve 376 yenilgi elde etti.

THY Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele eden Anadolu Efes, toplamda 611. kez sahne alacak. Organizasyonda yaptığı 610 müsabakanın 325'ini kazanırken, 285'inden mağlup ayrıldı.

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