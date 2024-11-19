Anadolu Efes, Gökçe Dayı'yı Genel Müdür Olarak Atadı

Anadolu Efes'te Yeni Dönem

Anadolu Efes Spor Kulübü, genel müdürlük görevine Gökçe Dayı'yı atadığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, genel direktör Alper Yılmaz'ın ayrılığının ardından Gökçe Dayı'nın bu pozisyona getirildiği belirtildi.

Gökçe Dayı'nın Önceki Pozisyonu

Gökçe Dayı, kulübe katılmadan önce Anadolu Efes'te Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü görevini üstlenmişti. Bu atama, kulüp için yeni bir dönemin başlangıcını simgelerken, Dayı'nın deneyimleri ile Anadolu Efes'in başarılı projelerini devam ettirmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.