DOLAR
34,56 -0,09%
EURO
36,61 0,07%
ALTIN
2.926,2 -0,86%
BITCOIN
3.147.623,95 0,15%

Anadolu Efes, Gökçe Dayı'yı Genel Müdür Olarak Atadı

Anadolu Efes, Gökçe Dayı'nın genel müdürlük görevine atandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 16:17
Anadolu Efes, Gökçe Dayı'yı Genel Müdür Olarak Atadı

Anadolu Efes'te Yeni Dönem

Anadolu Efes Spor Kulübü, genel müdürlük görevine Gökçe Dayı'yı atadığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, genel direktör Alper Yılmaz'ın ayrılığının ardından Gökçe Dayı'nın bu pozisyona getirildiği belirtildi.

Gökçe Dayı'nın Önceki Pozisyonu

Gökçe Dayı, kulübe katılmadan önce Anadolu Efes'te Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü görevini üstlenmişti. Bu atama, kulüp için yeni bir dönemin başlangıcını simgelerken, Dayı'nın deneyimleri ile Anadolu Efes'in başarılı projelerini devam ettirmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalyaspor, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
2
Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda Kazananlar Belli Oldu
3
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Samsun'dan 4 Sporcu Katılacak
4
Başkent Derbisinin Biletleri Satışta, Öğretmenler Ücretsiz!
5
Samsunspor, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
6
Türkiye Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Hazır
7
Anadolu Efes, Gökçe Dayı'yı Genel Müdür Olarak Atadı

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek