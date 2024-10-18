Anadolu Efes, Heyecan Dolu Maçta Olympiakos'u Yendi

Anadolu Efes'in Zaferi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, 15 sayı geriye düştüğü mücadelede Yunan temsilcisi Olympiakos'u 91-89 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyondaki ikinci galibiyetini elde ederken, Olympiakos ikinci yenilgisini yaşadı.

Maçın Akışı

Baskent Basketbol Gelişim Merkezi'nde kapalı gişe oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Olympiakos, Vezenkov'un skorer oyunu ile ilk çeyreği 23-11 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Anadolu Efes'ten Larkin'in performansı farkı azaltmada etkili oldu. Thompson'ın 3 sayılık atışıyla farkı 1 sayıya indiren Anadolu Efes, devreyi 41-44 geride kapattı.

Dengeli İzleyen İkinci Yarı

Karşılaşmanın üçüncü periyodu oldukça dengeli geçti. Anadolu Efes'ten Bryant ve Olympiakos'tan Fournier, dış atışlardan etkili oldular. Yunan ekibi, son çeyreğe 70-65 önde girdi. Ancak dördüncü çeyreğe hızlı başlayan Olympiakos, 31. dakikada 8 sayılık fark yakaladı: 67-75. Fakat Anadolu Efes, Bryant'ın isabetli dış atışı ile skoru lehine çevirmeyi başardı ve maçın son bölümünde büyük bir heyecana sahne oldu.

Özel Anlam Taşıyan Hava Atışı

Maçın hava atışı, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla pembe top ile yapıldı. Anadolu Efes ve Anadolu Sağlık Merkezi işbirliğiyle düzenlenen "Pembe Top Sahada" projesinin bu yılki gönüllü destekçisi manken ve sunucu Çağla Şikel oldu. Şikel, pembe top ile maçın sembolik hava atışını gerçekleştirdi.

Bu nefes kesen mücadelede Anadolu Efes, Larkin ve Bryant'ın katkılarıyla karşılaşmadan 91-89 galip ayrılarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.