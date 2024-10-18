DOLAR
34,2 -0,39%
EURO
37,14 -0,49%
ALTIN
2.991,01 -1,28%
BITCOIN
2.345.652,76 -2,42%

Anadolu Efes, Heyecan Dolu Maçta Olympiakos'u Yendi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u 91-89 mağlup ederek galibiyet sayısını artırdı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 22:40
Anadolu Efes, Heyecan Dolu Maçta Olympiakos'u Yendi

Anadolu Efes'in Zaferi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, 15 sayı geriye düştüğü mücadelede Yunan temsilcisi Olympiakos'u 91-89 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyondaki ikinci galibiyetini elde ederken, Olympiakos ikinci yenilgisini yaşadı.

Maçın Akışı

Baskent Basketbol Gelişim Merkezi'nde kapalı gişe oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Olympiakos, Vezenkov'un skorer oyunu ile ilk çeyreği 23-11 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Anadolu Efes'ten Larkin'in performansı farkı azaltmada etkili oldu. Thompson'ın 3 sayılık atışıyla farkı 1 sayıya indiren Anadolu Efes, devreyi 41-44 geride kapattı.

Dengeli İzleyen İkinci Yarı

Karşılaşmanın üçüncü periyodu oldukça dengeli geçti. Anadolu Efes'ten Bryant ve Olympiakos'tan Fournier, dış atışlardan etkili oldular. Yunan ekibi, son çeyreğe 70-65 önde girdi. Ancak dördüncü çeyreğe hızlı başlayan Olympiakos, 31. dakikada 8 sayılık fark yakaladı: 67-75. Fakat Anadolu Efes, Bryant'ın isabetli dış atışı ile skoru lehine çevirmeyi başardı ve maçın son bölümünde büyük bir heyecana sahne oldu.

Özel Anlam Taşıyan Hava Atışı

Maçın hava atışı, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla pembe top ile yapıldı. Anadolu Efes ve Anadolu Sağlık Merkezi işbirliğiyle düzenlenen "Pembe Top Sahada" projesinin bu yılki gönüllü destekçisi manken ve sunucu Çağla Şikel oldu. Şikel, pembe top ile maçın sembolik hava atışını gerçekleştirdi.

Bu nefes kesen mücadelede Anadolu Efes, Larkin ve Bryant'ın katkılarıyla karşılaşmadan 91-89 galip ayrılarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

İLGİLİ HABERLER

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü Maç Sonrası Değerlendirmeler
2
Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da İkinci Şampiyonluğunu Hedefliyor
3
Trabzonspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazır
4
Anadolu Efes, Heyecan Dolu Maçta Olympiakos'u Yendi
5
Antalyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
6
MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u 3-0 Mağlup Etti
7
TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor