Anadolu Efes İkinci Yarıda Kaybetti: Mijatovic'in Değerlendirmeleri

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya Mağlup Oldu

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşılaştı. Maç sonunda 84-76'lık bir skorla mağlup olan Anadolu Efes'in başantrenörü Tomislav Mijatovic, ikinci yarıda yaptıkları hataların maçı kaybetmelerine sebep olduğunu ifade etti.

İlk Yarıda Yüksek Performans

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından konuşan Mijatovic, takımının ilk yarıda gösterdiği oyun akışkanlığının memnuniyet verici olduğunu ancak ikinci yarıda bu seviyeyi koruyamadıklarını vurguladı.

Top Kaybı ve Hızlı Hücumlar

Mijatovic, iki takımın da maç boyunca fazla top kaybı yaşadığını belirtti. Ancak Fenerbahçe Beko'nun kazandığı toplarda hızlı hücumlarla sayı üreterek farkı artırdığını ifade etti. "Boş atışları kaçırdık. Farkı belirleyen de buydu," diyerek maçın dönüm noktalarını analiz etti.

Ders Almanın Önemi

Başantrenör Mijatovic, Avrupa Ligi'ndeki her karşılaşmanın başa baş geçtiğini söyleyerek, hedeflerinin her zaman oyunlarını geliştirmek olduğunu belirtti. Ayrıca, basketbolun 40 dakikalık bir savaş olduğunu hatırlattı ve 3-4 dakikalık boşlukların sonuca etki ettiğini vurguladı.

Takım Performansı ve Gelişim

Mijatovic, takımın genel performansından memnun olduğunu ancak bazı turnikeleri kaçırmalarının rakip tarafından değerlendirilip sayıya dönüştüğünü dile getirdi. "9 top kaybı çok yüksek bir sayı olmasa da bize maliyeti çok yüksek oldu. İlerlemeye devam etmemiz gerekiyor," diyerek takımın gelişimine vurgu yaptı.