Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı 89-67 mağlup etti

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes Fırtınası

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 89-67 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, organizasyondaki 9. galibiyetini elde ederken, Kızılyıldız 8. yenilgisini yaşamış oldu.

Maçın İlk Yarıda Gelişen Olaylar

Kızılyıldız, maça hızlı bir başlangıç yaparak ilk 4 dakikada 8-0 öne geçti. Ancak Anadolu Efes, Bryant'ın etkili dış atışlarıyla skoru dengede tutmaya çalıştı. Pota altını ustaca kullanan Sırbistan ekibi, ilk periyodu 25-14 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmasını sıkılaştıran Anadolu Efes, Oturu'nun pota altındaki sayılarıyla 18. dakikada farkı sadece 1 sayıya indirdi: 34-35. Ancak Kızılyıldız'ın Bolomboy ve Dobric'in basketlerine engel olamayan lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 36-42 geride gitti.

Üçüncü ve Dördüncü Periyotun Dönüm Noktaları

Müsabakanın üçüncü periyodunda her iki takım da karşılıklı sayılar buldu. Kızılyıldız, 25. dakikayı 49-45 önde geçti. Fakat Anadolu Efes'ten Bryant, 26. dakikada kaydettiği 3 sayılık basketle skoru lehine çevirdi: 50-49. Üst üste gelen sayılarla Anadolu Efes, son çeyreğe 59-57 önde girdi.

Dördüncü periyoda etkili bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 13-0'lık bir seri yakaladı ve 34. dakikada farkı 15 sayıya çıkartarak durumu 72-57 yaptı. Son bölümde de farkı açan lacivert-beyazlılar, maçı 89-67 galip tamamladı.