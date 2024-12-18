Anadolu Efes Kızılyıldız'ı Mağlup Etti: Mijatovic'ten Gurur Dolu Açıklamalar

Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı Konuk Etti

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı 89-67 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, son çeyrek savunmalarının mükemmel olduğunu belirtti.

Mijatovic: 'Son Çeyrekte Harika Bir Savunma Yaptık'

Müsabakanın ardından duyduğu mutluluğu dile getiren Mijatovic, "Çok gururlu ve mutluyum. Taraftarlar ve oyuncular arasında harika bir sinerji vardı. Son çeyrekteki savunmamız harikaydı. Dördüncü çeyrekteki oyunumuzdan gurur duyuyorum. Vazgeçmediklerini, karakterlerini ve tutkularını gösterdiler. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Müsabakanın ilk yarısını geride tamamladıklarını kaydeden Hırvat çalıştırıcı, "Soyunma odasında basketbolun temellerine geri dönmemiz gerektiğini konuştuk. İkinci yarıda oyunu daha iyi kontrol etmeye başladık. Oyuncuların bu geri dönüşünden dolayı çok mutluyum. 40 dakika boyunca dayanıklılığınızı ve inancınızı hissettirmeniz gerekiyor. Bunu yaparsanız istediğiniz noktaya ulaşırsınız," dedi.

Kızılyıldız Başantrenörü Sfairopoulos'un Değerlendirmesi

Kızılyıldız Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, Anadolu Efes'in ikinci yarıda daha iyi bir performans sergilediğini belirtti. Karşılaşmaya iyi başladıklarını vurgulayan Sfairopoulos, "İlk yarıda daha üstündük. İkinci devrede Anadolu Efes bizden daha iyi oynadı. İlk çeyrekte çok motiveydik. İkinci yarıda Anadolu Efes'in daha agresif olacağını tahmin ediyorduk. Üçüncü çeyrekte daha iyi olmaya çalıştık ancak son periyotta Anadolu Efes'in farkı açmasına izin verdik. Anadolu Efes'e başarılar diliyorum," şeklinde görüşlerini iletti.