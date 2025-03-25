Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Baskonia'yı Ağırlıyor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia ile karşılaşacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 09:17
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Baskonia'yı Ağırlıyor

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında yarın Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Maç, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve saat 20.30'da başlayacak.

Ligde oynadığı son 4 müsabakayı kazanarak momentum yakalayan lacivert-beyazlılar, toplamda 16 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor. İspanyol temsilcisi Baskonia ise 13 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 14. sırada yer almakta.

Avrupa'da 867. Randevu

Anadolu Efes, bu karşılaşma ile birlikte Avrupa kupalarında 867. randevuya çıkmış olacak. Daha önceki 866 maçında 488 galibiyet ve 378 yenilgi elde etti. Ayrıca, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk yaşadığı THY Avrupa Ligi’nde tarihteki 619. maçına çıkacak. Anadolu Efes, bu organizasyonda şimdiye kadar 618 karşılaşma oynamış ve bunların 331’ini kazanıp, 287'sinde mağlubiyet yaşamıştır.

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