Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid ile Karşılaşıyor

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, yarın THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında, İspanya'nın Real Madrid ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka, Wizink Center'da TSİ 22.45'te başlayacak.

Ligde geride kalan 9 hafta sonunda Anadolu Efes 5, Real Madrid ise 4 galibiyet elde etti. İki ekip, THY Avrupa Ligi tarihinde 44 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 29'unu Real Madrid, 15'ini ise Anadolu Efes kazandı. Geçen sezon Madrid'deki eşleşmede, Real Madrid 4 uzatma sonucunda 130-126 galip gelerek önemli bir zafer elde etmişti.

Avrupa'da 846. Randevu

Anadolu Efes, yarınki karşılaşma ile birlikte Avrupa kupalarında 846. karşılaşmasını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa arenasında 845 maça çıkmış ve bu maçlarda 477 galibiyet, 368 yenilgi elde etmiştir.

Türk temsilcisi, THY Avrupa Ligi'nde ise toplam 598. müsabakasını yapacak. 2001-02 sezonundan bu yana 597 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 320'sini kazanmış, 277'sinden ise mağlup ayrılmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.