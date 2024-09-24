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Anadolu Efes ve Beymen Club Arasında Stil Sponsorluk Anlaşması

Anadolu Efes, stil sponsoru olarak Beymen Club ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Basın toplantısında detaylar paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:35
Anadolu Efes ve Beymen Club Arasında Stil Sponsorluk Anlaşması

Anadolu Efes ile Beymen Club Ortaklığı

Anadolu Efes, Beymen Club ile stil sponsoru olma anlaşması gerçekleştirdi. Duyuru, lüks bir ortamda, Four Seasons Bosphorus’ta düzenlenen basın toplantısında yapıldı.

Basın Toplantısında Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Etkinliğe katılan isimler arasında Beymen Group Üst Yöneticisi Elip Çapçı, Genel Müdür Yardımcısı Elif Göktaş, Marka Yönetim Direktörü Dilek Yılmaz, Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, Başantrenör Tomislav Mijatovic ve kaptan Shane Larkin yer aldı.

Yönetici ve Antrenörler Görüşlerini Paylaştı

Toplantıda söz alan Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, "Beymen ailesine stil sponsoru olduğu için teşekkür ederiz. Bu birliktelikten dolayı mutluyuz ve umarım uzun yıllar sürer," dedi. Ekibiyle birlikte Türk sporuna katkıda bulunmayı diledi.

Beymen Group Üst Yöneticisi Elip Çapçı ise, "Bu anlaşma iki büyük markanın buluşması unsuru taşıyor. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz ve bu iş birliğini bir arkadaşlık olarak görüyoruz," şeklinde belirtti.

Beymen Club'dan Anadolu Efes'e Destek

Dilek Yılmaz, "Anadolu Efes pazarlama ekibine destekleri için teşekkür ediyorum. Spor ve modanın birleşimi, ilham verici bir marka duruşunun yansımasıdır," dedi. Bu ortaklıkla modaya ivme katmayı hedefliyorlar.

Heyecan Verici Bir Ortaklık

Başantrenör Tomislav Mijatovic, "Bu anlaşma takım olarak bizi heyecanlandırıyor. Bu iş birliği, her iki markayı da sahada en iyi şekilde temsil etmeye kararlıyız. Beymen Club ile birlikte güzel bir sezon geçireceğiz," dedi.

Kaptan Shane Larkin ise, "Bu kadar seçkin bir markayla çalışmaktan mutluyuz. Hem sahada hem de saha dışında şık bir koleksiyon taşıyacağız," açıklamasında bulundu.

Basın toplantısı, Alper Yılmaz'ın Elif Çapçı’ya isminin yazılı olduğu forma hediye etmesiyle sona erdi. Katılımcılar fotoğraf çekimi ile anı ölümsüzleştirdi.

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