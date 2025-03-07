Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna'yı Mağlup Etti: Banchi ve Ivanovic'in Yorumları

Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna'yı 89-68 mağlup etti. Luca Banchi, savunmadan başlayarak hücumda iyi iş çıkardıklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 23:22
Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna'yı Mağlup Etti: Banchi ve Ivanovic'in Yorumları

Galibiyetin Ardından Banchi'den Açıklamalar

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Virtus Segafredo Bologna karşısında 89-68'lik bir galibiyet elde etti. Maç sonrasında konuşan Başantrenör Luca Banchi, ikinci yarıda savunmadan başlayarak hücumda etkili bir performans sergilediklerini belirtti.

İlk Yarımda Zorluklar Yaşadık

Banchi, basın toplantısında, "Önemli bir galibiyet daha aldık. İlk 20 dakikada Virtus Segafredo Bologna bazı sıkıntılar yarattı. Boyalı alanda üstünlük sağladılar, agresif oynadılar ve çok top kaybı yaptık. Ancak ikinci yarıda farklı bir enerji ve öz güvenle sahadaydık. Bu, oyun akışımızı tamamen değiştirdi." ifadelerini kullandı.

Play-In Konusu İçin Erken

Normal sezonun bitimine 6 maç kala play-in'i konuşmak için erken olduğunu vurgulayan Banchi, "Birçok takım play-in için mücadele ediyor. Her maçta fırsat var. Kazandığınızda rakiplerin önüne geçiyorsunuz, ancak geride kalma durumu da söz konusu." şeklinde konuştu. Takımının deplasmandaki performansının önemine dikkat çeken Banchi, "Şimdi 2025'te deplasmanda maç kazanma zamanı. Bu performansı deplasmana yansıtmamız gerekiyor." dedi.

Riga'da Oynanacak Maç Hakkında

Maccabi Playtika ile 28 Mart'ta İstanbul'da oynanması gereken maçın Letonya'nın başkenti Riga'da yapılacak olmasına da değinen Banchi, "Bu bir devlet kararı ve güvenlik koşulları oluşmalı. Burada taraftarların barış mesajı vermesi büyük önem taşıyor." ifadeleriyle Letonya halkının savaş karşıtı duruşunu övdü.

Ivanovic'in Değerlendirmesi

Maçın ardından Virtus Segafredo Bologna Başantrenörü Dusko Ivanovic da Anadolu Efes'in ikinci yarıda gösterdiği performansla hak ettiği bir galibiyet aldığını belirtti. Ivanovic, "Anadolu Efes, savunmasını sertleştirerek maçı kazanmayı hak etti. Agresif olamadık. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

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