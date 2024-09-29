Anadolu Efes Yeni Sezona Güzel Bir Başlangıç Yaptı

Anadolu Efes Sezona İyi Başladı

37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak yeni sezona muhteşem bir başlangıç yapan Anadolu Efes'in başantrenörü Tomislav Mijatovic, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Mijatovic'ten Tebrik Mesajı

İstanbul'da açılışı yapılan Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan ve 83-82'lik skorla sonuçlanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Mijatovic, "Sezona başlamak için harika bir sonuç. İki takımı da tebrik ediyorum. Muhteşem mücadele ettiler," dedi.

Oyuncularının Performansına Güvendi

Mijatovic, sahaya çıkan her oyuncunun önemli katkı sağladığını vurgulayarak, "Takımım harika bir karakter ortaya koydu. Umarım bu başarıyı sezon içerisinde de sürdürürüz," şeklinde konuştu.

Konsantrasyonun Önemi

Son saniyelerdeki top kayıpları hakkında ise, "Basketbol 40 dakikalık bir oyun. Maçın hiçbir anında duraksayamazsınız, konsantrasyonu kaybedemezsiniz. Ercan çok önemli bir hücum ribaundu aldı ve bu şekilde maçı kapatmayı başardık," dedi.

Elijah Bryant'ın Performansı

Maçın en değerli oyuncusu seçilen Elijah Bryant hakkında ise, "Bryant, çok uzun süredir ailemizin parçası. Tecrübeli bir oyuncu olarak maçın gerekliliklerini biliyor. Kendisi takımın en kilit oyuncularından biri ve bugün de harika bir performans sergiledi," ifadelerini kullandı.