Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Müsabakaları Muş'ta Başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap 4. Grup Güreş Müsabakaları, Muş'un Yeni Spor Salonu'nda, 250 sporcunun katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde gerçekleşen organizasyona, 17 ilden gelen sporcuların yanı sıra 51 antrenör ve 20 hakem de yer aldı. Müsabakalara başlamadan önce saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından sporcular, derece için mindere çıktılar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz" ifadesini kullandı. Kılıç, Muş'ta ulusal ve uluslararası organizasyonları başarıyla gerçekleştirebilecek duruma gelindiğini vurguladı.

Kılıç, sözlerine şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın yaptığı yatırımlar, gençlerimize verdikleri değeri gösteriyor. 17 ilimizden 250 sporcu burada. Ayrıca 51 antrenör ve idarecimiz ile 20 hakem bu anlamlı organizasyona görev almakta. Müsabakalarımız 3 gün sürecek."

Müsabakaya katılan gençlerin heyecanına dikkat çeken Kılıç, "Gerçekten geleceğe spor adına, güreş adına olumlu bakıyorum. Buradan dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkmasını umuyorum. Hepsine başarılar diliyorum." dedi.

Kılıç, güreşin yalnızca fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda sabır, ahlak ve disiplinin sembolü olduğunu belirtti. "Kırkpınar'dan bu güne süregelen bu köklü geleneği yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve gençlerimizi bu değerlerle buluşturmak büyük bir sorumluluk." diyerek konuşmasını tamamladı.

Muş'ta gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap 4. Grup Güreş Müsabakaları, 250 sporcunun katılımıyla başladı.

Muş'ta gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap 4. Grup Güreş Müsabakaları, 250 sporcunun katılımıyla başladı.