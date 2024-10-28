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Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika ile Karşılaşıyor

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika ile 30. randevusuna çıkıyor.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 10:14
Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika ile Mücadele Edecek

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında, yarın gece İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla karşı karşıya gelecek. Müsabakanın Avrupa Ligi yönetimi tarafından güvenlik tedbirleri gerekçesiyle Litvanya'nın Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da gerçekleştirileceği bildirildi. Maç, Türkiye saati ile 21.30'da başlaması planlanıyor.

Son Durum ve Sıralama

Sarı-lacivertli ekip, ligdeki son karşılaşmasında Panathinaikos'a 81-76'lık skorla mağlup olmuştu. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 9. sıradan başlıyor. Öte yandan konuk ekip Maccabi, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ligde 15. basamakta kendine yer buluyor.

Tarihinde 30. Karşılaşma

Fenerbahçe ile Maccabi Playtika, yarın oynanacak maçıyla birlikte tarihinde 30. kez karşılaşmış olacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 29 müsabakada, Maccabi'nin 17 galibiyetle üstünlüğü dikkat çekiyor.

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