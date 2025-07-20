DOLAR
40,35 0%
EURO
46,92 0%
ALTIN
4.349,52 0%
BITCOIN
4.763.323,29 -0,19%

Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, Ardahan Üniversitesi'nde 14 ilden 99 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 15:07
Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, Ardahan'da büyük bir heyecanla sona erdi. Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilen organizasyona 14 ilden 99 sporcu katıldı ve iki gün boyunca yoğun mücadeleler yaşandı.

Yarışma sırasında, sporcular kendi kategorilerinde ödül almak için birbirleriyle kıyasıya rekabet etti. Organizasyon boyunca, hocaları tarafından desteklenen sporcular, zorlu parkurlarda en iyi performanslarını sergilemeye çalıştı. Yarışmalar esnasında hafif yaralanan bir sporcunun ise anında sağlık ekiplerince müdahale edilmesi dikkat çekti.

Ödül Alan Sporcular

Şampiyonanın ilk gününde elde edilen sonuçlar şu şekilde:

  • Genç Erkeklerde: 1. Efe Kesici, 2. Muhammed Yüce, 3. Emircan Vurgun
  • Yıldız Erkeklerde: 1. Berken Kaplan, 2. Hamza Işık, 3. Muhammed Enes Özmen
  • Genç Kızlarda: 1. Bahar Bektaş, 2. Pınar Karaman, 3. Ecrin Şirin Canan
  • Yıldız Kızlarda: 1. Nergis Durmuş, 2. Hayrunisa Ayçiçek, 3. İrem Su Sucu

Şampiyonanın ikinci gününde ise şu sonuçlar elde edildi:

  • Yıldız Erkeklerde: 1. Berken Kaplan, 2. Nesim Kara, 3. Muhammet Sarıtaş
  • Yıldız Kızlarda: 1. Nergis Durmuş, 2. Hayrunisa Ayçiçek, 3. İrem Su Sucu
  • Genç Erkeklerde: 1. Ömer Asaf Durmuş, 2. Ahmet Boran Demirci, 3. İlhan Akbaş
  • Genç Kızlarda: 1. Pınar Karaman, 2. Nursema Can Şenyiğit, 3. Ecrin Şirin Canan

Şampiyona sonunda dereceye giren sporcular için bir ödül töreni düzenlendi. Bu organizasyon, tekerlekli kayak sporunun genç yeteneklerini desteklemek ve geliştirmek amacıyla büyük bir adım oldu.

Ardahan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası...

Ardahan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde 14 ilden 99 sporcunun katılımıyla iki gün süren organizasyonda yarışmacılar, kendi kategorilerinde dereceye girebilmek için yoğun mücadele gösterdi, hocalarından yardım aldı.

Ardahan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası...

Ardahan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde 14 ilden 99 sporcunun katılımıyla iki gün süren organizasyonda yarışmacılar, kendi kategorilerinde dereceye girebilmek için yoğun mücadele gösterdi, hocalarından yardım aldı.

İLGİLİ HABERLER

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası Sona Erdi
2
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Hedefinde Kararlı Adımlarla İlerliyor
3
TSK'yı Temsil Eden Murat Avcı, Uluslararası Şampiyonada Altın Madalya Kazandı
4
Kocaelispor, Kaleci Aleksandar Jovanovic'i Transfer Etti
5
Sakaryaspor Kulübü Başkanlığına Muhammet Kıratlı Seçildi
6
Aksaray'daki Trabzonspor Sevdası: Kökez Köyü
7
15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Kocaeli'de Heyecanla Başladı

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı