Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, Ardahan'da büyük bir heyecanla sona erdi. Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilen organizasyona 14 ilden 99 sporcu katıldı ve iki gün boyunca yoğun mücadeleler yaşandı.

Yarışma sırasında, sporcular kendi kategorilerinde ödül almak için birbirleriyle kıyasıya rekabet etti. Organizasyon boyunca, hocaları tarafından desteklenen sporcular, zorlu parkurlarda en iyi performanslarını sergilemeye çalıştı. Yarışmalar esnasında hafif yaralanan bir sporcunun ise anında sağlık ekiplerince müdahale edilmesi dikkat çekti.

Ödül Alan Sporcular

Şampiyonanın ilk gününde elde edilen sonuçlar şu şekilde:

Genç Erkeklerde: 1. Efe Kesici, 2. Muhammed Yüce, 3. Emircan Vurgun

1. Efe Kesici, 2. Muhammed Yüce, 3. Emircan Vurgun Yıldız Erkeklerde: 1. Berken Kaplan, 2. Hamza Işık, 3. Muhammed Enes Özmen

1. Berken Kaplan, 2. Hamza Işık, 3. Muhammed Enes Özmen Genç Kızlarda: 1. Bahar Bektaş, 2. Pınar Karaman, 3. Ecrin Şirin Canan

1. Bahar Bektaş, 2. Pınar Karaman, 3. Ecrin Şirin Canan Yıldız Kızlarda: 1. Nergis Durmuş, 2. Hayrunisa Ayçiçek, 3. İrem Su Sucu

Şampiyonanın ikinci gününde ise şu sonuçlar elde edildi:

Yıldız Erkeklerde: 1. Berken Kaplan, 2. Nesim Kara, 3. Muhammet Sarıtaş

1. Berken Kaplan, 2. Nesim Kara, 3. Muhammet Sarıtaş Yıldız Kızlarda: 1. Nergis Durmuş, 2. Hayrunisa Ayçiçek, 3. İrem Su Sucu

1. Nergis Durmuş, 2. Hayrunisa Ayçiçek, 3. İrem Su Sucu Genç Erkeklerde: 1. Ömer Asaf Durmuş, 2. Ahmet Boran Demirci, 3. İlhan Akbaş

1. Ömer Asaf Durmuş, 2. Ahmet Boran Demirci, 3. İlhan Akbaş Genç Kızlarda: 1. Pınar Karaman, 2. Nursema Can Şenyiğit, 3. Ecrin Şirin Canan

Şampiyona sonunda dereceye giren sporcular için bir ödül töreni düzenlendi. Bu organizasyon, tekerlekli kayak sporunun genç yeteneklerini desteklemek ve geliştirmek amacıyla büyük bir adım oldu.

Ardahan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde 14 ilden 99 sporcunun katılımıyla iki gün süren organizasyonda yarışmacılar, kendi kategorilerinde dereceye girebilmek için yoğun mücadele gösterdi, hocalarından yardım aldı.

Ardahan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde 14 ilden 99 sporcunun katılımıyla iki gün süren organizasyonda yarışmacılar, kendi kategorilerinde dereceye girebilmek için yoğun mücadele gösterdi, hocalarından yardım aldı.