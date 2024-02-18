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Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!

Ancelotti, Arda Güler ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu! Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 18.02.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 17:52
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Rayo Vallecano maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer edilen Arda Güler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ancelotti, Arda Güler'in daha fazla süre alabilmesi için sabırlı olunması gerektiğini ifade ederek, oyuncunun artık iyi seviyede, iyi durumda ve oynayabilecek düzeyde olduğunu belirtti.

Ancelotti, Arda Güler'in diğer oyuncularla rekabet etmesi ve mücadele etmesi gerektiğini vurgulayarak, bu durumun futbolda normal olduğunu ifade etti. Ancak, gelecek sezon için Real Madrid'in transfer projeleri arasında Endrick, Kylian Mbappe ve Erling Haaland gibi önemli isimlerin bulunması, Arda Güler'in takımdan ayrılma olasılığını gündeme getirdi.

arda güler ancelotti

Real Madrid'in hücum hattında yapmayı planladığı rotasyonla birlikte Arda Güler'in daha az forma şansı bulabileceği belirtilirken, Vinicius, Rodrygo, Brahim Diaz, Endrick ve Mbappe gibi isimlerle oluşturulacak muhteşem bir hücum hattına dikkat çekildi. Bu durum, Arda Güler'in takımdan ayrılma ihtimalini güçlendiriyor.

Ancelotti'nin sözleri ve Real Madrid'in gelecek sezon için planları, Arda Güler'in kariyerinde yeni bir döneme girebileceğini gösteriyor. Oyuncunun performansının önümüzdeki maçlarda nasıl şekilleneceği ve takımdaki yerini nasıl koruyacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

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