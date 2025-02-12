Anderlecht, Fenerbahçe Maçına Hazır! Antrenmanlar Tamamlandı

Anderlecht, Fenerbahçe Maçına Hazır!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Belçika temsilcisi Anderlecht, hazırlık süreçlerini başarıyla tamamladı.

Ülker Stadı'nda Antrenman

Anderlecht'in Ülker Stadı'ndaki antrenmanı, teknik direktör David Hubert yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışmanın başında ilk 15 dakikası basına açık olan bölüm, ısınma koşularıyla başladı.

Futbolcular, üç gruba ayrılarak pas organizasyonu sonrası istasyon ve dripling idmanı yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde yoğunlaşıldı.

Fenerbahçe-Anderlecht karşılaşması, yarın saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak. Heyecan dolu bu mücadelede, iki ekip de üstünlük sağlamak için sahada mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak Belçika temsilcisi Anderlecht, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak Belçika temsilcisi Anderlecht, hazırlıklarını tamamladı.