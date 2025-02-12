DOLAR
36,1 -0,17%
EURO
37,63 -0,67%
ALTIN
3.369,64 -0,45%
BITCOIN
3.504.513,69 -2,06%

Anderlecht, Fenerbahçe Maçına Hazır! Antrenmanlar Tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht, Fenerbahçe ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 20:41
Anderlecht, Fenerbahçe Maçına Hazır! Antrenmanlar Tamamlandı

Anderlecht, Fenerbahçe Maçına Hazır!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Belçika temsilcisi Anderlecht, hazırlık süreçlerini başarıyla tamamladı.

Ülker Stadı'nda Antrenman

Anderlecht'in Ülker Stadı'ndaki antrenmanı, teknik direktör David Hubert yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışmanın başında ilk 15 dakikası basına açık olan bölüm, ısınma koşularıyla başladı.

Futbolcular, üç gruba ayrılarak pas organizasyonu sonrası istasyon ve dripling idmanı yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde yoğunlaşıldı.

Fenerbahçe-Anderlecht karşılaşması, yarın saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak. Heyecan dolu bu mücadelede, iki ekip de üstünlük sağlamak için sahada mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak...

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak Belçika temsilcisi Anderlecht, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak...

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak Belçika temsilcisi Anderlecht, hazırlıklarını tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens'den Galatasaray Açıklamaları
2
Trabzonspor Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
ÇİMSA ÇBK Mersin, İlkem Yapı Tarsus Spor'u 77-66 Mağlup Etti
4
Tekirdağlı Genç Yüzücüler Milli Takım Hedefinde
5
Uluslararası Kadınlar Su Topu Turnuvası İzmir'de Başlıyor
6
Anderlecht, Fenerbahçe Maçına Hazır! Antrenmanlar Tamamlandı
7
AZ Alkmaar, Galatasaray Maçına Hazır: Son Antrenmanlar Gerçekleştirildi

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor