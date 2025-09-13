Jota Silva, Beşiktaş'ın 194. yabancı futbolcusu oldu
METİN ARSLANCAN - Beşiktaş, İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jota Silva ile kulüp tarihinin 194. yabancı futbolcusunu resmen kaydetti. Siyah-beyazlılar bugüne dek 55 farklı ülkeden toplam 193 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamıştı.
Transfer detayları
Beşiktaş, yaz transfer döneminin son gününde Portekizli kanat oyuncusunu 1 sezonluğuna satın alma opsiyonuyla kiraladı. 26 yaşındaki Jota Silva, böylece kulüp tarihinin 13. Portekizli futbolcusu oldu.
Kariyeri
Jota Silva, 1 Ağustos 1999'da Portekiz'in Melres kentinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine 2012'de Portekiz alt lig takımlarından Sousense'de başladı, 2017'de Paços de Ferreira altyapısına geçti. Bir süre sonra tekrar Sousense'ye dönen oyuncu, 2019'da Espinho'ya transfer oldu.
Sırasıyla Leixoes ve Casa Pia'da forma giyen Jota, 2022'de asıl çıkışını yapacağı Vitoria'ya katıldı. Vitoria'daki ilk sezonunda 4 kez gol sevinci yaşayan Jota, bir sonraki sezon tüm kulvarlarda 15 gol kaydederek Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
Geçen sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'a transfer olan Portekizli futbolcu, burada 37 maçta 4 gol kaydetti. Yeni sezonda kanat arayışındaki Beşiktaş, Jota Silva'yı 1 sezonluğuna satın alma opsiyonuyla kadrosuna dahil etti.
Beşiktaş tarihindeki 13. Portekizli futbolcu
Jota Silva, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 13. Portekizli oyuncu oldu. Beşiktaş'ta daha önce forma giymiş isimler şunlar:
Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo.
Takımdaki üçüncü Portekizli oyuncu
Jota Silva, mevcut kadrodaki 3. Portekizli oyuncu olarak dikkat çekiyor. Siyah-beyazlıların yeni transferi, Rafa Silva ve Tiago Djalo'nun ardından takımdaki üçüncü Portekizli isim oldu.
Milli takım kariyeri
Jota Silva, ilk milli maçına 21 Mart 2024'te İsveç karşısında çıktı. Teknik direktör Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz Milli Takımı'nda İsveç maçında 27 dakika görev yapan oyuncunun milli takım kariyerinde şu ana kadar 2 maçı bulunuyor ve henüz gol kaydedemedi.
Beşiktaş'ın bu sezonki transferleri
Jota Silva, Beşiktaş'ın bu sezonki 12. transferi oldu. Siyah-beyazlılar transfer döneminde şu oyuncularla sözleşme imzaladı:
David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve Jota Silva.
Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları (1959'dan beri)
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.
Brezilya 24: Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
Almanya 13: Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai
Portekiz 13: Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva
Yugoslavya 10: Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
Romanya 8: Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
İngiltere 8: Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham
İspanya 7: Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
Hırvatistan 7: Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
Çekya 5: Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny
Fransa 5: Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier
Norveç 5: Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
Nijerya 5: Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi
Bosna Hersek 4: Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
Gana 4: Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
Kamerun 4: Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
Arjantin 4: Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
İtalya 4: Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
Hollanda 3: Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
Kolombiya 3: Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3: Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
Polonya 3: Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
Senegal 3: Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
Şili 3: Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
İsveç 2: Mattias Asper, Alexander Milosevic
Sırbistan 2: Dusko Tosic, Adem Ljajic
ABD 2: Jermaine Jones, Tyler Boyd
Bulgaristan 2: Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
Fas 2: Jamal Sellami, Romain Saiss
Finlandiya 2: Tommy Lindholm, Atik İsmail
İskoçya 2: Ian Wilson, Allan McGregor
Kanada 2: Atiba Hutchinson, Cyle Larin
Macaristan 2: Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
Mısır 2: Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
Peru 2: Francesco Manassero, Guillermo del Solar
Slovakya 2: Miroslav Karhan, Filip Holosko
Fildişi Sahilleri 2: Eric Bailly, Badra Cisse
Mali 2: Abdoulay Diaby, El Bilal Toure
Arnavutluk 1: Ernest Muçi
Belçika 1: Michy Batshuayi
Cezayir 1: Rachid Ghezzal
Danimarka 1: Peter Kjaer
Ekvador 1: Keny Arroyo
Ermenistan 1: Aras Özbiliz
Gambiya 1: Omar Colley
Gine 1: Souleymane Youla
Güney Afrika 1: Fani Madida
İzlanda 1: Eyjolfur Sverrisson
Japonya 1: Shinji Kagawa
Kazakistan 1: Bahtiyar Zaynutdinov
Kosova 1: Milot Rashica
Libya 1: Moatasem Al-Musrati
Rusya 1: Dmitriy Khlestov
Tunus 1: Zoubaier Baya
Ukrayna 1: Denis Boyko
Yeşil Burun Adaları 1: Bebe
Beşiktaş taraftarları ve spor kamuoyu, Jota Silva'nın siyah-beyazlı formayla neler yapacağını merakla bekliyor.