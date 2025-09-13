Jota Silva, Beşiktaş'ın 194. yabancı futbolcusu oldu

METİN ARSLANCAN - Beşiktaş, İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jota Silva ile kulüp tarihinin 194. yabancı futbolcusunu resmen kaydetti. Siyah-beyazlılar bugüne dek 55 farklı ülkeden toplam 193 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamıştı.

Transfer detayları

Beşiktaş, yaz transfer döneminin son gününde Portekizli kanat oyuncusunu 1 sezonluğuna satın alma opsiyonuyla kiraladı. 26 yaşındaki Jota Silva, böylece kulüp tarihinin 13. Portekizli futbolcusu oldu.

Kariyeri

Jota Silva, 1 Ağustos 1999'da Portekiz'in Melres kentinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine 2012'de Portekiz alt lig takımlarından Sousense'de başladı, 2017'de Paços de Ferreira altyapısına geçti. Bir süre sonra tekrar Sousense'ye dönen oyuncu, 2019'da Espinho'ya transfer oldu.

Sırasıyla Leixoes ve Casa Pia'da forma giyen Jota, 2022'de asıl çıkışını yapacağı Vitoria'ya katıldı. Vitoria'daki ilk sezonunda 4 kez gol sevinci yaşayan Jota, bir sonraki sezon tüm kulvarlarda 15 gol kaydederek Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Geçen sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'a transfer olan Portekizli futbolcu, burada 37 maçta 4 gol kaydetti. Yeni sezonda kanat arayışındaki Beşiktaş, Jota Silva'yı 1 sezonluğuna satın alma opsiyonuyla kadrosuna dahil etti.

Beşiktaş tarihindeki 13. Portekizli futbolcu

Jota Silva, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 13. Portekizli oyuncu oldu. Beşiktaş'ta daha önce forma giymiş isimler şunlar:

Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo.

Takımdaki üçüncü Portekizli oyuncu

Jota Silva, mevcut kadrodaki 3. Portekizli oyuncu olarak dikkat çekiyor. Siyah-beyazlıların yeni transferi, Rafa Silva ve Tiago Djalo'nun ardından takımdaki üçüncü Portekizli isim oldu.

Milli takım kariyeri

Jota Silva, ilk milli maçına 21 Mart 2024'te İsveç karşısında çıktı. Teknik direktör Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz Milli Takımı'nda İsveç maçında 27 dakika görev yapan oyuncunun milli takım kariyerinde şu ana kadar 2 maçı bulunuyor ve henüz gol kaydedemedi.

Beşiktaş'ın bu sezonki transferleri

Jota Silva, Beşiktaş'ın bu sezonki 12. transferi oldu. Siyah-beyazlılar transfer döneminde şu oyuncularla sözleşme imzaladı:

David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve Jota Silva.

Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları (1959'dan beri)

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

Brezilya 24: Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista

Almanya 13: Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai

Portekiz 13: Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva

Yugoslavya 10: Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela

Romanya 8: Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim

İngiltere 8: Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham

İspanya 7: Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero

Hırvatistan 7: Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic

Çekya 5: Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny

Fransa 5: Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier

Norveç 5: Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson

Nijerya 5: Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi

Bosna Hersek 4: Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic

Gana 4: Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey

Kamerun 4: Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana

Arjantin 4: Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa

İtalya 4: Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour

Hollanda 3: Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst

Kolombiya 3: Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo

Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3: Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku

Polonya 3: Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra

Senegal 3: Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba

Şili 3: Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco

İsveç 2: Mattias Asper, Alexander Milosevic

Sırbistan 2: Dusko Tosic, Adem Ljajic

ABD 2: Jermaine Jones, Tyler Boyd

Bulgaristan 2: Zlatko Yankov, Yordan Letchkov

Fas 2: Jamal Sellami, Romain Saiss

Finlandiya 2: Tommy Lindholm, Atik İsmail

İskoçya 2: Ian Wilson, Allan McGregor

Kanada 2: Atiba Hutchinson, Cyle Larin

Macaristan 2: Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman

Mısır 2: Ahmed Hassan, Muhammed Elneny

Peru 2: Francesco Manassero, Guillermo del Solar

Slovakya 2: Miroslav Karhan, Filip Holosko

Fildişi Sahilleri 2: Eric Bailly, Badra Cisse

Mali 2: Abdoulay Diaby, El Bilal Toure

Arnavutluk 1: Ernest Muçi

Belçika 1: Michy Batshuayi

Cezayir 1: Rachid Ghezzal

Danimarka 1: Peter Kjaer

Ekvador 1: Keny Arroyo

Ermenistan 1: Aras Özbiliz

Gambiya 1: Omar Colley

Gine 1: Souleymane Youla

Güney Afrika 1: Fani Madida

İzlanda 1: Eyjolfur Sverrisson

Japonya 1: Shinji Kagawa

Kazakistan 1: Bahtiyar Zaynutdinov

Kosova 1: Milot Rashica

Libya 1: Moatasem Al-Musrati

Rusya 1: Dmitriy Khlestov

Tunus 1: Zoubaier Baya

Ukrayna 1: Denis Boyko

Yeşil Burun Adaları 1: Bebe

Beşiktaş taraftarları ve spor kamuoyu, Jota Silva'nın siyah-beyazlı formayla neler yapacağını merakla bekliyor.