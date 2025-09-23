Sevilay Öztürk, Singapur'da 50 m Kelebekte Bronzla 2. Madalyasını Kazandı

Sevilay Öztürk, Singapur'da 50 m kelebekte bronzla ikinci madalya
2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası
Singapur'da devam eden 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Sevilay Öztürk, 50 metre kelebek S5 kategorisinde bronz madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonu'nun açıklamasına göre Öztürk, bu mesafeyi 43.79 derecesiyle tamamlayarak podyuma çıktı.
Dün aynı mesafede sırtüstünde gümüş madalya alan Sevilay, böylece şampiyonada ikinci madalyası'nı elde etmiş oldu.
Milli sporcunun başarısı, Türkiye'nin şampiyonadaki madalya sayısını güçlendirirken, Sevilay Öztürk'ün performansı spor kamuoyunda takdir topladı.