Sevilay Öztürk, Singapur'da 50 m Kelebekte Bronzla 2. Madalyasını Kazandı

Sevilay Öztürk, Singapur'daki 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 50 m kelebek S5'te 43.79'la bronz alarak ikinci madalyasını kazandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 17:08
2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası

Singapur'da devam eden 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Sevilay Öztürk, 50 metre kelebek S5 kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun açıklamasına göre Öztürk, bu mesafeyi 43.79 derecesiyle tamamlayarak podyuma çıktı.

Dün aynı mesafede sırtüstünde gümüş madalya alan Sevilay, böylece şampiyonada ikinci madalyası'nı elde etmiş oldu.

Milli sporcunun başarısı, Türkiye'nin şampiyonadaki madalya sayısını güçlendirirken, Sevilay Öztürk'ün performansı spor kamuoyunda takdir topladı.

