Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert: Rövanş İçin Mücadele Edeceğiz

Anderlecht'in Teknik Direktörü Hubert'ten Açıklamalar

Fenerbahçe'nin 3-0 mağlup ettiği Anderlecht için UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu zorlu başladı. Belçika ekibinin teknik direktörü David Hubert, maç sonrasında yaptığı basın toplantısında, bu sonucun takımları için ciddi bir zorluk teşkil ettiğini ifade etti.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakanın ardından konuşan Hubert, "Rövanşta kesinlikle performansımızı artırmalıyız. Kendimize ve taraftarlarımıza olan borcumuz bu. Son dakikaya kadar mücadele edeceğiz. Ancak 3-0'lık skor bizim için olumlu değil," dedi.

Maçın Kilit Anları

Fenerbahçe'nin 11. dakikada bulduğu gol öncesindeki korner pozisyonuna itiraz ettiklerini hatırlatan Hubert, "Korner olduğunu düşünmüyordum. İyi futbol oynamaya çalıştık, atmosfer mükemmeldi, ancak karşımızda deneyimli bir rakip vardı. 2-0'dan önce pozisyonlar geliştirmeye çalıştık," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "İkinci yarıda iyi bir şutumuz vardı. Fakat korner kararı bizim açımızdan hoşnut olmadığımız bir karar oldu. Penaltı beklediğimiz pozisyon da aleyhimize gelişti; bu da maçı değiştirebilecek bir an olabilirdi, çok üzücüydü," şeklinde konuştu.

Pozisyonları Değerlendiremedik

Yakaladıkları pozisyonları cömertçe harcadıklarına dikkat çeken Hubert, "Maçta bazı fırsatlar yakaladık ama skoru çeviremedik. Daha dikkatli olmalı ve önemli anlarda direnç göstermeliydik. İlk golün 11. dakikada, ikinci golün ise devre arası öncesi 3 dakika içinde gelmesi bizim için kritik anlar oldu. Bu gollere engel olabilseydik, maçın gidişatı farklı olabilirdi. Unutmayalım ki önemli olan, rakip kaleye gol atabilmektir," dedi.