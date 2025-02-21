Anderlecht'ten Fenerbahçe Maçındaki Olaylara Sert Cevap: Taraftarlara Men Kararı

Anderlecht, Fenerbahçe maçındaki olaylara karışan taraftarları tespit edip men cezası vereceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 23:42
Anderlecht'ten Fenerbahçe Maçındaki Olaylara Sert Cevap: Taraftarlara Men Kararı

Anderlecht'ten Ciddi Önlemler

Anderlecht Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynadıkları play-off turu rövanş maçında yaşanan olaylar ışığında, olaya karışan taraftarlarla ilgili men cezası uygulanacağını duyurdu. Kulüp, bu tür davranışların kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Taraftarların Tespiti ve Gelecek Önlemler

Belçika temsilcisinin yaptığı resmi açıklamaya göre, Fenerbahçe karşılaşmasında çıkan olaylara karışan kişilerin polisle iş birliği içinde tespit edilerek stadyumdan men edileceği belirtildi. Ayrıca, 23 Şubat Pazar günü Union ile oynanacak maç için N5 bölümünün kapatılma kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Olaylara karışan tüm kişiler gelecek müsabakalara katılmaktan men edilecektir," denildi. Bu olaylar, sporun ruhuna uygun düşmeyen davranışlar olarak kınandı ve kulüp tarafından en sert şekilde ele alındığına dikkat çekildi.

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