Andraz Sporar Slovan Bratislava'ya Transfer Oldu — Corendon Alanyaspor Açıkladı

Corendon Alanyaspor, 31 yaşındaki forvet Andraz Sporar'ın Slovan Bratislava'ya transfer olduğunu açıkladı. Kulüp Sporar'a teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 21:13
Andraz Sporar Slovan Bratislava'ya Transfer Oldu

Corendon Alanyaspor resmi açıklamayı yaptı

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Sloven forvet Andraz Sporar'ın Slovan Bratislava'ya transfer olduğunu resmen duyurdu.

Turuncu-yeşilli kulüp, geçen sezon ara transfer döneminde Panathinaikos'tan kadrosuna kattığı ve 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı 31 yaşındaki Sporar'ın takımdan ayrıldığını bildirdi.

Akdeniz kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Forvet oyuncumuz Andraz Sporar'ın Slovakya Süper Lig takımlarından Slovan Bratislava'ya transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Sporar'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

