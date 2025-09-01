Andraz Sporar Slovan Bratislava'ya Transfer Oldu — Corendon Alanyaspor Açıkladı

Andraz Sporar Slovan Bratislava'ya Transfer Oldu

Corendon Alanyaspor resmi açıklamayı yaptı

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Sloven forvet Andraz Sporar'ın Slovan Bratislava'ya transfer olduğunu resmen duyurdu.

Turuncu-yeşilli kulüp, geçen sezon ara transfer döneminde Panathinaikos'tan kadrosuna kattığı ve 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı 31 yaşındaki Sporar'ın takımdan ayrıldığını bildirdi.

Akdeniz kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Forvet oyuncumuz Andraz Sporar'ın Slovakya Süper Lig takımlarından Slovan Bratislava'ya transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Sporar'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."