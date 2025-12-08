DOLAR
Muğlaspor 2-0 ile Grupta Gizli Lider Konumuna Geldi

Muğlaspor, Batman Petrolspor'u 2-0 yenerek bir maç eksiğiyle 32 puana yükseldi ve averajla ikinci sıraya yerleşti.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:40
Muğlaspor, Batman Petrolspor'u 2-0 Yenerek Grupta Sarsıntı Yarattı

Maçın Özeti

TFF 2. Lig A Grubu'nda oynanan kritik karşılaşmada Muğlaspor, sahasında konuk ettiği Batman Petrolspor'u 2-0 mağlup etti. Muğla Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı ve ikinci yarıda bulduğu golle skoru belirledi.

Karşılaşmanın sonucu, grubun zirve yarışında dengeleri değiştirdi; lider olarak Muğla'ya gelen Batman Petrolspor, aldığı yenilgiyle 3. sıraya gerilerken, Muğlaspor averajla 2. sıraya yükseldi.

Puan Durumu ve Önemi

Haftanın en önemli maçlarından biri olarak gösterilen bu randevuda, Batman Petrolspor’un galibiyeti halinde Muğlaspor’un yarıştan uzaklaşması; Muğlaspor’un galibiyeti halinde ise ekiplerin yarışa ortak olması söz konusuydu. Muğlaspor’un elde ettiği galibiyet, bu dengeleri lehine çevirdi.

Muğlaspor, 19 yıl sonra döndüğü 2. Lig'deki ilk sezonunda dikkat çeken bir performans sergiliyor. Üç yılda BAL Liginden 3. Lig, 3. Ligden 2. Lig'e yükselen nadir kulüpler arasında yer alan ekip, bu sonuçla bir maç eksiğiyle 32 puan ile ikinci sırada bulunuyor. 34 puanlı Şanlıurfaspor'un bay takım olarak geçireceği hafta sonrası alacağı galibiyetle liderlik koltuğuna oturma ihtimali bulunuyor.

Ayrıca Muğlaspor, grubunda Elazığspor'dan sonra artı 18 ile en yüksek averaja sahip takımlardan biri konumunda.

Gruptaki Etkisi

Bu sonuçla Muğlaspor, grubun gizli lideri olarak nitelenen konumunu güçlendirdi ve zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Haftalar ilerledikçe alınacak sonuçlar, puan tablosundaki yer değiştirmelerinde belirleyici olacak.

