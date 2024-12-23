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Ankara'da 2025 Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Düzenleniyor

Türkiye Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri, 2-6 Ocak 2025 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 11:22
Ankara'da 2025 Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Düzenleniyor

Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Ankara’da!

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, milli takım seçmeleri ile birlikte, Ankara’da gerçekleştirilecek.

Keçiören Ovacık Mahallesi’ndeki Taha Akgül Spor Salonu’nda 2-6 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan bu prestijli etkinlik, genç karatecilerin yeteneklerini sergilemesi ve milli takıma seçilme fırsatını elde etmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

Karate tutkunlarını bir araya getirecek bu organizasyon, hem sporcular hem de izleyiciler için heyecan dolu anların yaşanacağı bir platform olacak.

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