Ankara'da Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası Heyecanı

Ankara'da Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası Tamamlandı

Başkent Ankara, Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen bu önemli organizasyonda, 31 ilden toplam 410 sporcu ter döktü.

Şampiyona Detayları

Dört gün boyunca süren şampiyonada, gençler ve büyükler kategorilerinde her biri 20 sıklet olmak üzere toplamda 40 madalya dağıtıldı. Sporcular, zorlu rakipleri karşısında üstün performans sergileyerek madalya mücadelesi verdi.

Bu şampiyona, Türkiye'nin halter alanındaki yeteneklerini ve sporseverlerin ilgisini artırmak için önemli bir platform oluşturdu.