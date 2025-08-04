Ankara Keçiörengücü Hakan Bilgiç'i Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, savunma hattını güçlendirmek için Hakan Bilgiç ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Hakan Bilgiç ile anlaşmaya varmıştır. Hakan'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Hakan Bilgiç Kimdir?

32 yaşındaki Hakan Bilgiç, sağ ve sol bek pozisyonlarında görev yapabilme yeteneğine sahiptir. Kariyeri boyunca Brussels, Elazığspor, Sivasspor, Adana Demirspor, Boluspor ve Bandırmaspor gibi takımlarda forma giymiştir.

Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, savunma oyuncusu Hakan Bilgiç'i kadrosuna kattı.