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Ankara Keçiörengücü İki Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendiriyor

Ankara Keçiörengücü, savunma ve orta sahaya iki yeni oyuncu katıyor: Steven Caulker ve Eduart Rroca.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:37
Ankara Keçiörengücü İki Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendiriyor

Ankara Keçiörengücü İki Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendiriyor

Trendyol 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü, yeni sezon öncesi transfer hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Başkent ekibi, Steven Caulker ve Eduart Rroca ile sözleşme imzaladı.

Caulker ve Rroca ile Anlaşma Sağlandı

Yapılan resmi açıklamalara göre, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Steven Caulker, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması giymiştir. Caulker ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtiliyor.

Ayrıca, İstanbulspor'dan ayrılan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Eduart Rroca ile de aynı şekilde 1+1 yıllık bir anlaşma yapıldığı ifade edildi.

Ankara temsilcisinin bu transferlerle birlikte takımın rekabet gücünü artırmayı hedeflediği kaydedildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Steven Caulker (fotoğrafta) ve Eduart Rroca'yı...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Steven Caulker (fotoğrafta) ve Eduart Rroca'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Steven Caulker (fotoğrafta) ve Eduart Rroca'yı...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Steven Caulker (fotoğrafta) ve Eduart Rroca'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

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