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Ankara Keçiörengücü, Manisa FK'yi 4-0 Mağlup Etti

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Manisa FK'yı 4-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 15:44
Ankara Keçiörengücü, Manisa FK'yi 4-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'de Fırtına Gibi!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Maçta dominant bir oyun sergileyen Keçiörengücü, rakibini 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

Maçın Detayları

Keçiörengücü, elde ettiği bu galibiyetle birlikte ligdeki pozisyonunu güçlendirdi. Taraftarlarının önünde oynadığı bu maçta, oyuncularının gösterdiği performansla büyük takdir topladı.

Bu sonuç, özellikle Keçiörengücü'ne moral ve motivasyon katarken, Manisa FK ise aldığı bu mağlubiyetle zor bir duruma düştü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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