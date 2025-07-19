Ankara Keçiörengücü'nde Abdullah Çelik İle Yeni Dönem Başladı

Ankara Keçiörengücü'nde Transfer Hareketliliği

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak savunma oyuncusu Abdullah Çelik'i kadrosuna dahil etti.

Abdullah Çelik Kimdir?

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki stoper Abdullah Çelik ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Kulüp, Abdullah'a duyduğu güveni şu şekilde ifade etti: "Abdullah'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz."

Geçtiğimiz sezon Arnavutköy Belediyesi Futbol Kulübü'nde forma giyen Abdullah Çelik, Keçiörengücü'nün savunma hattında önemli bir eksikliği gidermeyi hedefliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, savunma oyuncusu Abdullah Çelik'i kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, savunma oyuncusu Abdullah Çelik'i kadrosuna kattı.