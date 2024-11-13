Ankara Keçiörengücü, Teknik Direktör Ersan Parlatan İle Ayrıldı

Ankara Keçiörengücü'nde Ersan Parlatan Dönemi Bitti

Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Ersan Parlatan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Teknik direktörümüz Ersan Parlatan ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz," ifadelerine yer verildi.

Düşük Performans ve Yeni Arayışlar

Sezona Ersan Parlatan ile başlayan Keçiörengücü, ligde üst üste 5 maçtır kazanamamış ve şu ana kadar oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 15 puanla 14. sırada yer almıştır. Bu sonuçlarla birlikte başkent ekibi, yeni bir arayışa girmiş gözüküyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.