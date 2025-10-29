Ankara Keçiörengücü Yalçın Koşukavak'la Anlaştı

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağladı; kulüp Sedat Ağçay ile yollarını ayırmıştı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 16:59
Trendyol 1. Lig ekipinde teknik direktör değişikliği

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüze kulübümüze hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz."

Başkent ekibi, Sedat Ağçay ile yollarını ayırmıştı.

