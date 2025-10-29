Ankara Keçiörengücü Yalçın Koşukavak'la Anlaştı
Trendyol 1. Lig ekipinde teknik direktör değişikliği
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüze kulübümüze hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz."
Başkent ekibi, Sedat Ağçay ile yollarını ayırmıştı.
