Galatasaray'dan şaşırtan ayrılık haberi geldi

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışına açık ara farkla devam eden Galatasaray’da bir son dakika gelişmesi yaşandı. Detaylar haberimizde…







TRANSFER HABERİ: GALATASARAY’DA BEKLENMEDİK AYRILIK! TÜRKİYE KARİYERİ SONA ERDİ

Sezonu Trendyol Süper Lig'de şampiyon tamamlayıp çifte başarı elde etmek isteyen Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yıldızın yeni sezonda takımdan kalıcı olarak ayrılacağı ve transfer konusunda prensip anlaşmasına vardığı biliniyor. Detaylar burada...

Süper Lig'in Trendyol lideri Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk için verdiği 2 haftalık arada transfer çalışmalarına yoğunlaştı. Yönetim; Giden ve kalan oyuncularla ilgili derinlemesine bir çalışma yaptı.

GALATASARAY RAKAMLARI

Üçüncü sezonunu Galatasaray’da geçiren Victor Nelsson, sarı-kırmızılı formayla tüm müsabakalarda 118 maça çıktı.

26 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 4 gol ve 1 asistle skora yön verdi.