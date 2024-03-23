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Galatasaray'dan şaşırtan ayrılık haberi geldi

Süper Lig’de liderlik yarışını sürdüren Galatasaray’da son günlerde sular durulmuyor. Hem futbolcuların hem de taraftarın üzüleceği bir ayrılık haberi açıklandı. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 23.03.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 13:37
Galatasaray'dan şaşırtan ayrılık haberi geldi

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışına açık ara farkla devam eden Galatasaray’da bir son dakika gelişmesi yaşandı. Detaylar haberimizde…

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TRANSFER HABERİ: GALATASARAY’DA BEKLENMEDİK AYRILIK! TÜRKİYE KARİYERİ SONA ERDİ

Sezonu Trendyol Süper Lig'de şampiyon tamamlayıp çifte başarı elde etmek isteyen Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yıldızın yeni sezonda takımdan kalıcı olarak ayrılacağı ve transfer konusunda prensip anlaşmasına vardığı biliniyor. Detaylar burada...

 Süper Lig'in Trendyol lideri Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk için verdiği 2 haftalık arada transfer çalışmalarına yoğunlaştı. Yönetim; Giden ve kalan oyuncularla ilgili derinlemesine bir çalışma yaptı.

GALATASARAY RAKAMLARI

Üçüncü sezonunu Galatasaray’da geçiren Victor Nelsson, sarı-kırmızılı formayla tüm müsabakalarda 118 maça çıktı.

 26 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 4 gol ve 1 asistle skora yön verdi.

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