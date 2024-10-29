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Ankara Kulüpleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

Başkent takımları Cumhuriyet Bayramı için anlamlı mesajlar paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 11:06
Ankara Kulüpleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden başkent temsilcileri MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Ankara Keçiörengücü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla anlamlı kutlama mesajları paylaştı.

MKE Ankaragücü'nden Anlamlı Mesaj

MKE Ankaragücü Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlelebet Cumhuriyet! Cumhuriyetimizin 101. yılında; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Gençlerbirliği'nin Duygusal Kutlaması

Gençlerbirliği Kulübü ise sosyal medya platformlarında bir video paylaşarak, "Biz bu bayrağı en cesur yüreklerle kazandık. Şehirlerimizde dalgalandırdık. Çocukların hayallerinde anlamlandırdık. Taşıdığı değerleri ise bir an olsun unutmadık. Cumhuriyetimizin en güzel sembolünü, yüzyıllar boyu gururlandırmaya devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." şeklinde duygusal bir mesaj yayımladı.

Ankara Keçiörengücü'nden Kutlama

Ankara Keçiörengücü de sosyal medya hesapları aracılığıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığını ifade etti.

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