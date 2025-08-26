DOLAR
Ankara Tenis Eğitim Merkezi 'Bizim Kort'te: Bakan Bak Türk Tenisini Değerlendirdi

Bakan Osman Aşkın Bak, 'Bizim Kort' programında Ankara Tenis Eğitim Merkezi ve Türkiye genelinde süren tesisleşme vizyonunun Türk tenisindeki önemini anlattı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 11:51
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Tenis Federasyonu'nun YouTube programı Bizim Kort'e konuk oldu. Programın moderatörlüğünü Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil yaptı; milli sporcular Ada Kumru, İrem Kurt ve Su Mandacı ile Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları Artun Polat, Ekin Selen Sever ve Doruk Ege Şahin yayındaydı.

Bakan Bak'ın açıklamaları

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda mahalle ve köylere varıncaya kadar her yere gençlik ve spor tesisi yapıyoruz. Ankara Tenis Eğitim Merkezi de onlardan biri. Bu tesisi Türk tenisi açısından ana pencere olarak görüyorum."

Bakan Bak, yeni tesislerin tenise olan ilgiyi artıracağını vurgulayarak, "İstanbul'da federasyon ile birlikte yaptığımız tenis tesislerimiz var. Şırnak'ta açık ve kapalı kortlar yaptık. Türk tenisi sıçrama yönünde ilerliyor. Tenisçilerimizin gelecekte uluslararası turnuvalarda önemli başarılar elde edeceğine inanıyorum. Tenisin yaygınlaşması için federasyonumuzun okullar ve kulüpler arası müsabaka sayısını artırması gerektiğini düşünüyorum. Heyecanını paylaştığımız Başkan Şafak Müderrisgil ve ekibini biz de bu noktada bakanlık olarak destekleyeceğiz."

Federasyon Başkanı'nın değerlendirmesi

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nin Türk tenisinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ülke genelindeki tesisleşme vizyonunun sporun her branşta erişilebilirliğini artırdığını vurguladı. Müderrisgil sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tesisler gençlerin modern imkanlarla buluşmasını ve ülkemizin uluslararası arenada daha güçlü bir şekilde temsil edilmesini hedefliyor. Hizmete açtığımız Ankara Tenis Eğitim Merkezi, bu vizyonun tenis branşındaki en önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Tenisin geniş kitlelere ulaşabilmesi için tesisleşme büyük önem taşıyor. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Ankara Tenis Eğitim Merkezi'ni hem vatandaşlarımızın hem de sporcularımızın hizmetine sunuyoruz. Çok yakında İstanbul'daki tesisimizi, ardından İzmir'deki tesisimizi de hayata geçirerek Türk tenisinde tesisleşme atağımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte her zaman yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."

