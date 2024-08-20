Ankaragücü Yabancı Transfer Kontenjanında Zorluklarla Yüz Yüze

MKE Ankaragücü Yabancı Oyuncu Transferinde Zorluklarla Karşılaşıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yabancı oyuncu transferinde ciddi sıkıntılar yaşıyor. Teknik direktör Cihat Arslan, kadroda yer alan ancak sahada oynamayan yabancı futbolcuların sınırlamalardan dolayı yeni transfer gerçekleştiremediklerini belirtti.

Cihat Arslan: "Kontenjan Sorunuyla Karşı Karşıyayız"

Başkent ekibinin teknik direktörü Cihat Arslan, takımın hazırlıklarını sürdürdüğü Beştepe Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arslan, "Andrej Djokanovic ve Riccardo Saponara, bizden ayrı bir çalışma programı izliyor. Ayrıca, Cephas'ı kadro dışı bıraktık çünkü kendisi oynamak istemiyor. Bu durum, transfer kontenjanımızda sıkıntı yarattı." ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor Maçına Hazırlıklar Başladı

Ankaragücü, 24 Ağustos Cumartesi günü Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacakları karşılaşmaya odaklanmış durumda. Arslan, "Geçen haftaki kaybımızdan sonra rakibimizi tebrik ediyorum. Ancak, ayakta kalmalıyız ve galibiyet serisine başlamalıyız. Taraftarımızın desteğiyle iki iç saha maçını kazanıp sonraki milli maç arası ve yabancı transferleri için planlarımız olacak." şeklinde konuştu.

Kampanyanın Sonlandırılması ve Gelecek Planları

Arslan, yabancı transferlerinin sorununu en kısa sürede çözmeyi umduklarını, böylece kadro derinliğini artıracak alternatifler oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. Önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarının altını çizen Arslan, rakiplerine saygı duyarak, kazanma isteğinin öncelikli hedef olduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, ligin 3. haftasında ağırlayacağı Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarını teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde sürdürdü.

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, ligin 3. haftasında ağırlayacağı Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarını teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde sürdürdü.

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, ligin 3. haftasında ağırlayacağı Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarını teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde sürdürdü.

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, ligin 3. haftasında ağırlayacağı Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarını teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde sürdürdü.

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, ligin 3. haftasında ağırlayacağı Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarını teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde sürdürdü.

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, ligin 3. haftasında ağırlayacağı Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarını teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde sürdürdü.

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, ligin 3. haftasında ağırlayacağı Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarını teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde sürdürdü.

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, ligin 3. haftasında ağırlayacağı Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarını teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde sürdürdü.

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, ligin 3. haftasında ağırlayacağı Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarını teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde sürdürdü.