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Annenin İzinden Giden Milli Judocu Minel Tepe'nin Başarı Hikayesi

Milli judocu Minel Tepe, annesi İlknur Kobaş Tepe'nin izinde başarılara koşuyor. Hedefi olimpiyat zaferi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:35
Annenin İzinden Giden Milli Judocu Minel Tepe'nin Başarı Hikayesi

Mini Judocu Minel Tepe'nin Olimpiyat Hedefi

Milli judocu Minel Tepe (17), Türk judo tarihinin önemli isimlerinden biri olan annesi İlknur Kobaş Tepe'nin izinden gidiyor. Kariyerinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları ile olimpiyat beşinciliği bulunan annesiyle birlikte judoya adım atan Minel, zirveye ulaşma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Judoyla Büyüdü

Judoya olan tutkusunu AA muhabirine anlatan Minel, "Judoyla büyüdüm. Milli takım kamplarında annemle birlikte büyüdüm ve bu süreçte heyecanı hep hissettim. Antrenörüm olarak benimle birlikte çalışması beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. Şubat ayında Ankara'da düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 70 kilogramda Türkiye ikincisi olmanın mutluluğunu yaşayan Minel, olimpiyatlarda elde edeceği başarılarla gurur duymak istiyor.

İdolü Annesi

Minel, annesinin judo kariyerine vurgu yaparak, "İdolüm annem. Türkiye'de judo branşında en önemli isimlerden biri. Kendisinin sahip olduğu başarılar bana ilham veriyor. Önce Avrupa ve dünya şampiyonlukları, ardından olimpiyatlarda zirve hedefliyorum" şeklinde konuştu.

Anne İlknur Kobaş Tepe'den Destek

İlknur Kobaş Tepe, kızıyla birlikte olmaktan büyük gurur duyuyor. Edirne ve Türkiye'yi judo alanında temsil ettiğini hatırlatan Ilknur, "Minel'in antrenörlüğünü yapmak benim için çok özel bir duygu. Her sporcu benim çocuğum gibi ama annelik hisleri maçlar sırasında daha da artıyor" dedi. Spor kariyeri sonrasında antrenörlük yaptığı dönemde kızıyla birlikte olmanın verdiği mutluluğun altını çizen Tepe, Minel'in olimpiyat hayalini gerçekleştirmesini umut ediyor.

Eğitim ve Kariyer

Şu anda Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde öğretim elemanı olarak görev alan İlknur Kobaş Tepe, Judo Kadınlar Milli Takım Antrenörü olarak da önemli bir görevde bulunuyor. Başarıları arasında Atlanta 1996 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı beşincilik de yer alıyor.

Milli judocu Minel Tepe (17) Türk judo tarihinde önemli başarılar elde eden annesi ve antrenörü...

Milli judocu Minel Tepe (17) Türk judo tarihinde önemli başarılar elde eden annesi ve antrenörü İlknur Kobaş Tepe'nin (solda) izinden giderek zirveye çıkmayı hedefliyor.

Milli judocu Minel Tepe (17) Türk judo tarihinde önemli başarılar elde eden annesi ve antrenörü...

Milli judocu Minel Tepe (17) Türk judo tarihinde önemli başarılar elde eden annesi ve antrenörü İlknur Kobaş Tepe'nin (solda) izinden giderek zirveye çıkmayı hedefliyor.

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