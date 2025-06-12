Antalya'da Avrupa Büyükler Golf Şampiyonası Heyecanı Başladı

Avrupa Büyükler Golf Şampiyonası Antalya'da Başladı

Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından düzenlenen Avrupa Büyükler Golf Şampiyonası, Antalya'nın gözde turizm merkezi Serik ilçesindeki Cornelia Golf Kulübü'nde başladı. Turnuvaya Türkiye dahil olmak üzere toplamda 30 ülkeden sporcular katılıyor.

141 Amatör Sporcu Mücadele Ediyor

50 yaş ve üzeri 141 amatör golfçü turnuvada yer alıyor. Katılımcılar arasında Türkiye, İsviçre, Almanya, Belçika, Norveç, İspanya, ABD, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerden sporcular bulunuyor. Türkiye'den ise 4 sporcunun bu prestijli turnuvada yer alması dikkat çekiyor.

Türkiye Golf Federasyonu'ndan Açıklamalar

Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 50 yaş üzeri Avrupa'nın en iyi golfçülerinin buluştuğu bu turnuvayı düzenlemenin büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Turnuvanın Süreci ve Sonuçları

Turnuva 3 gün sürecek ve ikinci günün sonunda eleme aşamasına geçilecek. Son gün ise, final kategorisine katılmaya hak kazanan sporcular kıyasıya mücadele edecek. Hem erkekler hem de kadınlar kategorilerinde kazananlar, "Avrupa Senior Şampiyonu" unvanını elde edecek. Turnuva, 14 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Golf Şampiyonası 30 ülkeden sporcuların katılımıyla başladı.

Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Golf Şampiyonası 30 ülkeden sporcuların katılımıyla başladı.