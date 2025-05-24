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Antalya'da Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nın Üçüncü Günü Tamamlandı

Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda üçüncü gün yarışları sona erdi. Sonuçlar açıklandı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 20:59
Antalya'da Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nın Üçüncü Günü Tamamlandı

Üçüncü Gün Yarışları Sona Erdi

Antalya'da, Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nın üçüncü gün yarışları tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle, Türkiye Yüzme Federasyonunun ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleştirilen organizasyon, heyecan dolu anlara ev sahipliği yaptı.

Yarışma Sonuçları

Üçüncü gün kapsamında yapılan erkekler senkronize 3 metre tramplen finalinde Almanya birinci, İtalya ikinci ve Büyük Britanya üçüncü oldu. Kadınlar 10 metre platform final yarışlarında ise İtalyan sporcu Sarah Jodoin Di Maria birinciliği, Alman sporcu Pauline Alexandra Pfeif ikinciliği, Hollandalı sporcu Else Praasterink ise üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren takım ve sporculara madalyalarını Avrupa Yüzme Birliği Başkanı Antonio Silva, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı ve Avrupa Yüzme Birliği Asbaşkanı Erkan Yalçın ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan takdim etti.

Yarışmalar Devam Ediyor

Organizasyon, yarın kadınlar senkronize 3 metre tramplen finali ve erkekler 10 metre platform finalleriyle devam edecek. Su sporları tutkunları, bu heyecan dolu yarışmalara tanıklık etmek için sabırsızlanıyor.

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları...

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda üçüncü gün yarışları sona erdi. Erkekler senkronize 3 metre tramplen finalinde Almanya’dan Moritz Linus Weseman – Timo Barthel ikilisi birinci (ortada), İtalya’dan Giovani Tocci – Lorenzo Marsaglia ikilisi ikinci (solda), Büyük Britanya’dan Leon Baker – Hugo Thomas ikilisi ise üçüncü (sağda) oldu.

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları...

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda üçüncü gün yarışları sona erdi. Erkekler senkronize 3 metre tramplen finalinde Almanya’dan Moritz Linus Weseman – Timo Barthel ikilisi birinci (ortada), İtalya’dan Giovani Tocci – Lorenzo Marsaglia ikilisi ikinci (solda), Büyük Britanya’dan Leon Baker – Hugo Thomas ikilisi ise üçüncü (sağda) oldu.

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