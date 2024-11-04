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Antalya'da IBSA Avrupa Futsal Şampiyonası Başladı

Türkiye, Avrupa Futsal Şampiyonası'nda İspanya'ya 3-2 yenildi. Şampiyona, 10 Kasım'daki final ile sonlanacak.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 17:12
Antalya'da IBSA Avrupa Futsal Şampiyonası Başladı

IBSA Avrupa Futsal Şampiyonası Antalya'da start aldı

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen Avrupa Futsal Şampiyonası, güzel Antalya'da başladı. Şampiyonaya Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ev sahipliği yapıyor.

Şampiyona Detayları

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Ukrayna, İngiltere ve İtalya gibi ülkeler katılıyor. Şampiyonanın ilk maçında milli takımımız, güçlü rakibi İspanya ile karşı karşıya geldi.

İlk Maç Sonuçları

Karşılaşmanın ilk yarısında Türkiye, 2-0 önde tamamladı ancak ikinci yarıda kalesinde gördüğü 3 golle maçı 3-2 kaybetti. Bu sonuçla Türkiye, turnuvaya mağlup bir başlangıç yaptı.

Hedefler Büyüktür

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Mustafa Kandemir, AA muhabirine verdiği demeçte, bu yıl organizasyona beş ülkenin katıldığını ifade etti. Kandemir, milli takımın şampiyonaya oldukça iyi hazırlandığını vurgulayarak, hedeflerinin dereceye girmek olduğunu belirtti.

Finaller ve Sıralama

Şampiyonada grup maçlarının sona ermesinin ardından, final ve sıralama müsabakaları 10 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen "Avrupa Futsal...

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen "Avrupa Futsal Şampiyonası" Antalya'da başladı. Organizasyonun ilk maçında Türkiye (beyaz forma) ile İspanya (kırmızı forma) karşı karşıya geldi.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen "Avrupa Futsal...

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen "Avrupa Futsal Şampiyonası" Antalya'da başladı. Organizasyonun ilk maçında Türkiye (beyaz forma) ile İspanya (kırmızı forma) karşı karşıya geldi.

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