Antalya'da Sky Adventure Motosiklet Yarışı: Bayram Uysal Birinci

Antalya'da Sky Adventure Motosiklet Yarışı Gerçekleşti

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen "Sky Adventure" motosiklet yarışı, bu yıl ikinci kez gerçekleştirildi. Yarışta birinciliği Bayram Uysal elde ederken, etkinlik 87 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Başarılı Sporcular ve Dereceler

Kemer Enduro Motosiklet Spor Kulübü tarafından organize edilen yarış, Batı Toros Dağları'nda iki gün boyunca sürdü. Bayram Uysal, 2.17.02 derecesiyle birinci olurken, Hilmi Şahin 2.26.31 ile ikinci, Erkan Demir ise 2.29.13 derecesiyle üçüncü oldu.

Ödül Töreni

Kategorilerinde dereceye giren sporcular, Kemer Kındıl Çeşme Plajı'nda düzenlenen ödül töreninde kupalarını aldı.

Organizatörden Açıklama

Kemer Enduro Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Semih Özdemir, bu yıl "macera motosikleti" dalında yeni bir etkinlik kazandırdıklarını belirtti. Özdemir, "Bu branşta ülkemizin ilk ve tek etkinliği olan Sky Adventure yarışlarında yurt dışı ve yurt içinden gelen sporcularımız, iki gün boyunca Batı Toros Dağları'nda benzersiz deneyimler yaşadı ve kıyasıya mücadele etti," dedi.

Spor Turizmine Katkı

Özdemir, etkinliğin Türkiye'de spor turizminin gelişmesini destekleyeceğini vurgulayarak, "Önümüzdeki yıllarda dünya şampiyonasına dönüşecek bu branşın ilk tohumlarını ülkemizde atmış olmanın gururunu yaşıyoruz," ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde "Sky Adventure" motosiklet yarışı düzenlendi. Yarışa katılan yerli ve yabancı sporcular, Batı Toros Dağları'nda mücadele etti. Etkinlikte Bayram Uysal 2.17.02'lik derecesi ile birinciliği elde etti. Hilmi Şahin 2.26.31'lik derecesiyle ikinci, Erkan Demir de 2.29.13 ile üçüncü oldu.