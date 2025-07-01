Antalya'da Yağlı Direkten Bayrak Kapma Yarışması Coşkusu

1 Temmuz Kutlamalarında Eğlenceli Bir Gelenek

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla geleneksel yağlı direk yarışması gerçekleştirildi. Balıkçı Barınağı'nda yapılan bu renkli etkinlikte, 40 yarışmacı zorlu bir mücadeleye girişti.

İzleyiciler İçin Görsel Şölen

Yağlı direk, 12 metre yüksekliği ve gres yağı ile kaplı yüzeyi ile dikkat çekti. Yarışmacılar, direğin üzerinde kalabilmek ve bayrağı kapabilmek için büyük bir azimle mücadele ettiler. Yaklaşık 1 saat süren yarışma sonunda, Ramazan Bayram bayrağı almakta başarılı oldu.

Bayram, yarışma sonunda yaptığı açıklamada, direğin bu yıl çok yüksek olduğunu belirtti ve dördüncü turda bayrağı kazanmayı başardığını ifade etti.

Başarılı Sporculara Ödül

Yarışmanın ardından başarılı yarışmacılara ödüllerinin takdimi yapıldı. Etkinliğe, Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar ve Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan da katılarak yarışmayı izlediler. Bu muhteşem etkinlik, katılımcılar ve izleyiciler için unutulmaz anlar sundu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yağlı direk yarışması düzenlendi. Balıkçı Barınağı'ndaki yarışmada, yağlı direkten bayrak kapmak için 40 kişi mücadele etti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yağlı direk yarışması düzenlendi. Balıkçı Barınağı'ndaki yarışmada, yağlı direkten bayrak kapmak için 40 kişi mücadele etti.