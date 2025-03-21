Antalya, Dünya Cimnastikinin Kamp Merkezine Dönüşüyor

Türkiye Cimnastik Federasyonu, Antalya'yı dünya cimnastiğinin kamp merkezi haline getirme hedefinde. Olimpiyat şampiyonları kente gelecek.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 12:10
Antalya, Dünya Cimnastikinin Kamp Merkezine Dönüşüyor

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Antalya'nın dünya cimnastiğinin kamp merkezi haline dönüşmesi için önemli adımlar attıklarını duyurdu. Çelen, "Hedefimiz Antalya'yı dünya cimnastiğinin kamp merkezi haline getirmek. Olimpiyat şampiyonu Çin takımının yanı sıra Rusya ve Bulgaristan, Antalya'da kamp yapacak," dedi.

Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda Vestel sponsorluğunda gerçekleşen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağını takip eden Çelen, organizasyonun 4 yıl süreyle Antalya'da yapılacağı bilgisini verdi.

Çelen, bu organizasyonun olimpiyat puanı verdiğini hatırlatarak, dünya cimnastiğinin önde gelen 3 ülkesi olan Çin, Japonya ve ABD'den olimpiyat şampiyonu sporcuların organizasyonda yer aldığını belirtti. Türkiye ve Antalya'nın tanıtımına katkı sağlayan bu organizasyon, daha önce Avrupa büyükler ve dünya gençler şampiyonalarına da ev sahipliği yaptığını söyledi. "Antalya, dünya cimnastiğinde bilinen bir kent haline geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın cimnastik salonu yapmasının da katkısı büyük," ifadelerini kullandı.

Çelen, Antalya'ya gelen sporcu ve antrenörlerin kentin güzelliklerine hayran kaldığını aktararak, "Kentin güzelliğini avantaja çevirmek istiyoruz. Bu şampiyona her yıl büyüyecek ve daha fazla ülke takımı Antalya'da kamp yapacak. Ülkelerle görüşme halindeyiz," dedi. Ayrıca, Antalya'daki muhteşem salonlar, kaliteli tesisler, otellerdeki hizmet kalitesi ve Türk misafirperverliğinin diğer ülkeleri çektiğine dikkat çekti.

Kente gelen sporcuların ayrıca turizmi canlandırdığını ve tarihi ile doğal güzelliklerini keşfettiklerini vurgulayan Çelen, sosyal medya hesaplarından şehri paylaşarak tanıtım elçiliği görevini üstlenmelerinin de önemli bir katkı sağladığını ifade etti. Türkiye'nin uluslararası organizasyon düzenleme tecrübesinin her geçen yıl artması, bu organizasyonların başarıyla gerçekleştirilmesiyle birlikte dünya cimnastiğine yön veren ülkelerin Türkiye'deki etkinliklere katılmasına neden oluyor.

Vestel'in sponsorluğunda Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen Artistik Cimnastik...

Vestel'in sponsorluğunda Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı yarışlarını takip eden Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Antalya'yı dünya cimnastiğinin kamp merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. 23 Mart'ta sona erecek organizasyona 26 ülkeden 122 sporcu katılıyor.

Vestel'in sponsorluğunda Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen Artistik Cimnastik...

Vestel'in sponsorluğunda Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı yarışlarını takip eden Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Antalya'yı dünya cimnastiğinin kamp merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. 23 Mart'ta sona erecek organizasyona 26 ülkeden 122 sporcu katılıyor.

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