Antalyaspor, 19 Ekim'de Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Hesap.com kaynaklı habere göre Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile 19 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Antrenman Detayları

Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Antrenmanda ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapıldı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Taraftar Ziyareti

Antalyaspor'un 07 Gençlik Taraftar Grubu, yeni teknik direktörleri Erol Bulut'a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu ve Gaziantep FK müsabakası için başarı diledi.

Son Hazırlık

Akdeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

