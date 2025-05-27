Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: 'Başarı için İstikrar ve Sürdürülebilir Gelir Şart'

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, kulüp hedefleri ve geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Boztepe, "Başarı için istikrar, sürdürülebilir gelir şart. Emre Belözoğlu'na istediği kadroyu kurup, istediği bütçeyi sağlayalım. Önümüzdeki sezon sürprizler yaşarız," ifadelerini kullandı.

Boztepe, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, bu sezonun zorlu geçtiğini vurguladı. Alex de Souza dönemine de değinen Boztepe, Brezilyalı teknik direktör ile uyumsuzluk nedeniyle yollarını ayırdıklarını belirtti. Emre Belözoğlu ile birlikte yola devam edeceklerini ifade eden Boztepe, "Güzel sonuçlar alarak ligin sonuna geldik," dedi.

Kulübü iki yıl önce 22 milyon avro borçla devraldığını hatırlatan Boztepe, mevcut borcun 33 milyon avro civarında olduğunu aktardı. Kulüp gelirlerinin büyük bölümünün temlik altında olduğunu kaydeden Boztepe, "Olumsuz ekonomik tabloya rağmen, kulübü güvenli limana yanaştırmayı başardık," dedi.

Boztepe, medyada yer alan Eyüpspor ile Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi devam ederken yapılan görüşmelere eleştirilerde bulunarak, "Bu durum etik değil," ifadelerini kullandı. Eyüpspor Kulüp Başkanı Murat Özkaya’nın ahlaki değerlere vurgu yaptığını belirten Boztepe, "Bu sürecin doğru olmadığını umuyorum," şeklinde konuştu.

Başkan, yönetim kurulunu 29 kişiden 15'e düşürmeyi planladıklarını, böylelikle kulübe daha fazla katkıda bulunan kişilerin yönetime dahil edilmesini amaçladığını ifade etti.

Trabzonspor galibiyetiyle ligi 47 puanla tamamlamak istediklerini vurgulayan Boztepe, mevcut personelin maddi yükümlülüklerini hızla tamamlamak, borçları sıfırlamak ve transfer engelini kaldırarak çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Emre Belözoğlu'nun, "Benim Antalyaspor'u daha güçlü yapacak isteklerim var. Bunlar olursa görevime devam edeceğim," açıklamasını hatırlatan Boztepe, "Emre çok hırslı bir karakter. Bazı konularda da haklı. Bunları doğru bir şekilde masada konuşmamız daha iyi olurdu," dedi.

Boztepe, Emre Belözoğlu ile bir toplantı yapacaklarını, çalışmaları ve planları ele alacaklarını belirterek, bir Alman firması ile 10 yıllık sponsorluk anlaşması için çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Onvo Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.