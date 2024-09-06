Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'ye Ceza İndirimi

TFF Tahkim Kurulu'ndan Ceza İndirimi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe için önemli bir karar aldı. Boztepe'ye yönelik cezalarda indirime gidildi.

İtiraz Süreci

TFF'nin resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, Boztepe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 1 milyon 454 bin lira tutarındaki para cezası ile 4 ay ve 125 gün süreyle hak mahrumiyeti cezalarını itiraz etmek üzere masaya yatırdı.

Cezaların Yeniden Değerlendirilmesi

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Boztepe'nin hak mahrumiyeti cezası 5 ay olarak belirlenirken, para cezası tutarı ise 918 bin liraya düşürüldü.

PFDK Cezaları ve Sebepleri

PFDK, Boztepe'ye Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta akredite edilmediği alanda bulunmasından ötürü 504 bin lira, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale nedeniyle 125 gün hak mahrumiyeti ve 350 bin lira, hakem soyunma odası koridorları içinde hakaret nedeniyle ise 4 ay hak mahrumiyeti ve 600 bin lira para cezası vermişti.