Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'ye Ceza İndirimi

TFF Tahkim Kurulu, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'ye uygulanan cezalarda indirim yaptı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 19:32
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'ye Ceza İndirimi

TFF Tahkim Kurulu'ndan Ceza İndirimi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe için önemli bir karar aldı. Boztepe'ye yönelik cezalarda indirime gidildi.

İtiraz Süreci

TFF'nin resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, Boztepe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 1 milyon 454 bin lira tutarındaki para cezası ile 4 ay ve 125 gün süreyle hak mahrumiyeti cezalarını itiraz etmek üzere masaya yatırdı.

Cezaların Yeniden Değerlendirilmesi

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Boztepe'nin hak mahrumiyeti cezası 5 ay olarak belirlenirken, para cezası tutarı ise 918 bin liraya düşürüldü.

PFDK Cezaları ve Sebepleri

PFDK, Boztepe'ye Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta akredite edilmediği alanda bulunmasından ötürü 504 bin lira, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale nedeniyle 125 gün hak mahrumiyeti ve 350 bin lira, hakem soyunma odası koridorları içinde hakaret nedeniyle ise 4 ay hak mahrumiyeti ve 600 bin lira para cezası vermişti.

İLGİLİ HABERLER

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi