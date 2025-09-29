Antalyaspor, Çaykur Rizespor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig 8. haftasında 3 Ekim Cuma günü Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Emre Belözoğlu yönetiminde başladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 17:36
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile 3 Ekim Cuma günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşma hazırlıkları için teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Dünkü Fenerbahçe müsabakasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular yenilenme çalışmasına katılırken, diğer oyuncu grubu sahada taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

