Antalyaspor, Çaykur Rizespor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına start verdi
Hazırlıklar Emre Belözoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile 3 Ekim Cuma günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşma hazırlıkları için teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Dünkü Fenerbahçe müsabakasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular yenilenme çalışmasına katılırken, diğer oyuncu grubu sahada taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi hazırlıklarını yarın da sürdürecek.