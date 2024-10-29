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Rodika Maria Yakşi, Dünya Güreş Birliği Başkan Vekili Oldu

Rodika Maria Yakşi, UWW'nin genel kurulunda başkan vekili olarak görevine başladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 18:42
Rodika Maria Yakşi, Dünya Güreş Birliği Başkan Vekili Oldu

Rodika Maria Yakşi, UWW Başka Vekili Oldu

Türk delegesi Rodika Maria Yakşi, Dünya Güreş Birliği (UWW) genel kurulunda başkan vekili olarak göreve atandı. Türkiye Güreş Federasyonu, bu önemli gelişmeyi duyurarak, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilen UWW seçimlerinde Yakşi'yi kutladı ve yeni dönemde başarılar diledi.

Rodika Yakşi'nin Kariyeri

Bir dönem Türkiye Güreş Federasyonu'nun genel sekreterliği görevini üstlenen Yakşi, 2010 yılından bu yana uluslararası federasyonda yönetici olarak faaliyet göstermektedir. Geçmiş deneyimleri ile dünya güreşine katkıda bulunmaya devam edecek olan Yakşi, gelecek çalışmalarında başarılar hedefliyor.

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