Antalyaspor — Çaykur Rizespor: Süper Lig 8. hafta maçı yarın
Hesap.com'un bildirdiğine göre Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Maç Detayları
Müsabaka Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
Takım Durumu
Kırmızı-beyazlılar, ligde oynadığı 7 maçta 10 puan topladı. Çaykur Rizespor ise 1 maç eksiğiyle 5 puan sahibi.
Sakatlık ve Tedavi Haberleri
Antalyaspor'da Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric'in tedavilerine devam ediliyor.