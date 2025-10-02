Antalyaspor — Çaykur Rizespor: Süper Lig 8. hafta maçı yarın

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig 8. haftasında yarın Corendon Airlines Park'ta Çaykur Rizespor'u saat 20.00'de ağırlayacak; Antalyaspor 10 puanda.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 09:01
Antalyaspor — Çaykur Rizespor: Süper Lig 8. hafta maçı yarın

Antalyaspor — Çaykur Rizespor: Süper Lig 8. hafta maçı yarın

Hesap.com'un bildirdiğine göre Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Maç Detayları

Müsabaka Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Takım Durumu

Kırmızı-beyazlılar, ligde oynadığı 7 maçta 10 puan topladı. Çaykur Rizespor ise 1 maç eksiğiyle 5 puan sahibi.

Sakatlık ve Tedavi Haberleri

Antalyaspor'da Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric'in tedavilerine devam ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor — Kayserispor: Papara Park'ta Zirve Sınavı
2
Berkay Karakurt, Bilardomax Handikaplı Üç Bant Turnuvası'nı Kazandı
3
Turkcell ile TBF 5 Yıllık Sponsorluk Anlaşması: Milli Takımlar ve BGM'nin İsim Sponsoru
4
Galatasaray Konyaspor Maçına Hazır: Osimhen Takımla Çalıştı
5
Kasımpaşa 1-1 Fenerbahçe — Trendyol Süper Lig 6. Hafta
6
Samsunspor 3-2 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | Trendyol Süper Lig 6. Hafta
7
Nilüfer Belediyespor 35-32: Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi 4. Hafta

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat